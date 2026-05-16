V Itálii najel muž autem do lidí: Několik zraněných

Ilustrační foto  (Autor: Reuters)
Autor: ČTK - 
16. května 2026
19:09

Poklidné odpoledne v italské Modeně se v sobotu zvrtlo v noční můru. Řidič tam podle svědků náhle sešlápl plyn a vjel autem přímo do skupiny lidí na chodníku. Zranil sedm osob, dvě z nich vážně. Po děsivém nárazu se pokusil utéct. Vyděšení svědci se ho snažili pronásledovat ulicemi města.

V italském městě Modena dnes odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Sedm osob zranil, z toho dvě vážně, informuje agentura ANSA. Řidič byl zatčen a nyní ho vyslýchá policie.

Podle místních médií jde o Itala severoafrického původu ve věku kolem 30 let. ANSA též napsala, že muž měl u sebe nůž, ale nikoho s ním nepobodal.

Starosta Modeny Massimo Mezzetti uvedl, že řidič autem najel na chodník a srazil i cyklistu. Jedné ženě zlomil obě nohy.

Svědci popsali, že když auto zahlédli, začalo zrychlovat. Řidič po činu z místa utekl, a několik lidí ho pronásledovalo. Jeden ze svědků popsal, že muž si něco mumlal, a že to nebylo italsky.

