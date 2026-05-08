Smutná zpráva z Otvic: Milovaného čápa někdo zastřelil!
Radost z návratu oblíbených čápů v Otvicích na Chomutovsku se během pár týdnů změnila v šok a smutek. Jeden z nich byl nalezen mrtvý se střelným poraněním. Druhý čáp nelenil a překvapivě se pokouší pokračovat v hnízdění s novým partnerem. Obec Otvice nyní aktivně hledá viníka a žádá veřejnost o pomoc při vyšetřování.
Obyvatelé obce Otvice na Chomutovsku a fanoušci čápů mají oči pro pláč. Ještě nedávno tu oslavovali přílet „loňských“ čápů, kteří se letos opět vrátili do hnízda, během 14 dnů ale bylo všechno jinak. Oblíbený čáp z hnízda zmizel beze stopy a mezi lidmi okamžitě začalo panovat znepokojení, co se mohlo stát.
Odporný čin
Celá situace se rychle objasnila a místní obyvatelé i čápomilové zůstali v šoku. „U cyklostezky směrem na Zaječice byl nalezen uhynulý čáp. Následná prohlídka bohužel potvrdila, že příčinou smrti bylo střelné poranění v oblasti hrudníku. Není však známo, kde přesně k této události došlo,“ informuje obec Otvice na sociálních sítích. Šokující událost byla o to smutnější, že uhynulý čáp žil v páru.
Jak už to tak u čápů bývá, osamělý jedinec netruchlil dlouho a podařilo se mu najít nového partnera, se kterým spokojeně toká, a dokonce sedí na vajíčkách. Celá tato hořkosladká událost tak možná získá svůj šťastný konec.
Obec po viníkovi pátrá
Obec Otvice chce celé události přijít na kloub a vraha čápů dopadnout. „Pokud by někdo zaznamenal pohyb osob se vzduchovkou nebo jinou střelnou zbraní v období konce března a dubna, případně měl jakékoliv informace, které by mohly pomoci objasnit tuto nešťastnou událost, prosíme o jejich sdělení na obecní úřad,“ vyzývá občany.
V komentářích lidé takové jednání ostře odsoudili a označili ho za naprostý hyenismus. „Tohle může udělat jen ten největší šmejd,“ píše rozhořčeně uživatelka Dana. „Prostě nějaký ubožák, který si chtěl něco dokazovat,“ rozčiluje se uživatel Vratislav.
