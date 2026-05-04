Filuta dostal jméno Novísek. Trička, ponožky, hadříky, plyšový kohout, balónky, to vše přemístil do vzdušné pevnosti na komíně.
„Správcová areálu bydlící přímo za hnízdem, by mohla vyprávět. Novísek si oblíbil její vyprané prádlo,“ tvrdí s úsměvem Lída Novotná, která na webu mapuje život zdejší čapí kolonie.
Sněhulák i kobereček
Jeho poslední úlovky jsou opravdu výstavní. Pejskům správcové Novísek bezostyšně odnesl jejich oblíbené hračky. Na fotografii z hnízda je vidět sněhuláček, kousek dál plyšový kohout a dokonce hadra na zem, kterou si správcová sušila přímo u domu. „Novísek ji ale vyhodnotil jako ideální zátěžový koberec do obýváku," komentuje Novotná.
„U čápů jsem se s něčím podobným nesetkala. Do hnízd shromažďují přírodní materiály, tohle chování je rarita. Jiné druhy, zejména dravci, občas nepatřičné předměty přinesou. Pamatuji třeba, že kdysi se našlo v hnízdě luňáků spodní prádlo,“ okomentovala čápovo počínání Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické.
Čapí zloděj krade u Nových Mlýnů oblečení a psí hračky (27.4.2026) Lída Novotná