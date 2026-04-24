Video děsu a hrůzy v cirkuse: Tygr vyskočil uprostřed představení z klece mezi diváky

Autor: Nicole Kučerová - 
24. dubna 2026
15:43

Nedělní cirkusová show v Rusku se pro diváky během vteřiny zvrhla v adrenalinový boj o život. Z šokujícího videa je patrné, že na okamžik spadla síť klece, ve které byli tři tygři v rámci představení zavření. Jeden z nich využil příležitosti a vrhl se do obecenstva. Návštěvníci brali nohy na ramena a zoufalá šelma se nechtěla nechat chytit.

V ruské obci Rostov na Donu si diváci z cirkusové show odnesli mnohem silnější zážitek, než plánovali. Uprostřed představení spadla na okamžik síť klece, ve které seděli tři tygři na stoličkách. Vyděšené šelmy ovládla panika a jedna z nich se rozhodla pokusit o úprk. Přeskočila zábranu a vrhla se mezi diváky.

Video tygřího útěku obletělo sociální sítě. Ve chvíli, kdy šelma vyskočila ze sítě, se řada návštěvníků zvedala ze sedaček a neprodleně směřovala k východu. Někteří zůstali nehybně sedět a doufali, že tygra nevystraší. Na lavičkách seděly i malé děti. Zaměstnanci se tygra mezitím snažili chytit, uvedl server Mirror.

Video Tygr vtrhl uprostřed představení mezi diváky - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Tygr bloudil v publiku a snažil se najít východ. Podle deníku Daily Star cirkus později uvedl, že díky zachování klidu ze strany obecenstva a okamžitému zásahu zaměstnanců se nikomu nic nestalo. Personál po chvíli šelmu odchytil a odvedl ji zpět do výběhu. Ředitel Nikolaj Dovgaluk se k situaci následně vyjádřil.

„Není to tak, že by neexistovala žádná hrozba pro publikum, ale jsou to krotcí tygři. Jsou vycvičení jako krotká zvířata. Nejdůležitější je, že nedošlo k panice, a proto se nejspíše nic nestalo,“ popsal. Podle něj šlo o nešťastnou náhodu, ze které nikoho konkrétního neobviňuje.

krapotkin ( 24. dubna 2026 20:08 )

To se určitě chtěl nechat podrbat za ouškem.

Podivná pokuta Vondráčkové: Hrozba soudy kvůli 750 Kč!
Podivná pokuta Vondráčkové: Hrozba soudy kvůli 750 Kč!
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mlžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mlžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Chci mít pravdu, nebo šťastné dítě? Kouč Jan Mühlfeit o výchově v době mobilů a sítí
Chci mít pravdu, nebo šťastné dítě? Kouč Jan Mühlfeit o výchově v době mobilů a sítí
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Česká spořitelna rozšiřuje Dostupné bydlení. Kdo nově dosáhne na zvýhodněné nájemní byty?
Česká spořitelna rozšiřuje Dostupné bydlení. Kdo nově dosáhne na zvýhodněné nájemní byty?
e15
Rulík o hráčích ze zámoří: Musí přesvědčit, že sem patří. Hronek nechtěl dlouhé volno
Rulík o hráčích ze zámoří: Musí přesvědčit, že sem patří. Hronek nechtěl dlouhé volno
iSport
Linda Bartošová: Extrémní proměny mě dojímají, vážení před lidmi je dehumanizující
Linda Bartošová: Extrémní proměny mě dojímají, vážení před lidmi je dehumanizující
Reflex
Putování po brdských vrcholech: za tajemstvím vládce lesů i českým Archimédem
Putování po brdských vrcholech: za tajemstvím vládce lesů i českým Archimédem
Lidé a země