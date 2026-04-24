Video děsu a hrůzy v cirkuse: Tygr vyskočil uprostřed představení z klece mezi diváky
Nedělní cirkusová show v Rusku se pro diváky během vteřiny zvrhla v adrenalinový boj o život. Z šokujícího videa je patrné, že na okamžik spadla síť klece, ve které byli tři tygři v rámci představení zavření. Jeden z nich využil příležitosti a vrhl se do obecenstva. Návštěvníci brali nohy na ramena a zoufalá šelma se nechtěla nechat chytit.
V ruské obci Rostov na Donu si diváci z cirkusové show odnesli mnohem silnější zážitek, než plánovali. Uprostřed představení spadla na okamžik síť klece, ve které seděli tři tygři na stoličkách. Vyděšené šelmy ovládla panika a jedna z nich se rozhodla pokusit o úprk. Přeskočila zábranu a vrhla se mezi diváky.
Video tygřího útěku obletělo sociální sítě. Ve chvíli, kdy šelma vyskočila ze sítě, se řada návštěvníků zvedala ze sedaček a neprodleně směřovala k východu. Někteří zůstali nehybně sedět a doufali, že tygra nevystraší. Na lavičkách seděly i malé děti. Zaměstnanci se tygra mezitím snažili chytit, uvedl server Mirror.
Tygr bloudil v publiku a snažil se najít východ. Podle deníku Daily Star cirkus později uvedl, že díky zachování klidu ze strany obecenstva a okamžitému zásahu zaměstnanců se nikomu nic nestalo. Personál po chvíli šelmu odchytil a odvedl ji zpět do výběhu. Ředitel Nikolaj Dovgaluk se k situaci následně vyjádřil.
„Není to tak, že by neexistovala žádná hrozba pro publikum, ale jsou to krotcí tygři. Jsou vycvičení jako krotká zvířata. Nejdůležitější je, že nedošlo k panice, a proto se nejspíše nic nestalo,“ popsal. Podle něj šlo o nešťastnou náhodu, ze které nikoho konkrétního neobviňuje.
To se určitě chtěl nechat podrbat za ouškem.