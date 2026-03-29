Řídila během soudu: Myslíte, že jsem idiot? Ptal se soudce

Žena se k soudu připojila z auta, soudce nebyl nadšený
Žena využila k soudnímu slyšení možnost připojit se přes Zoom
Soudce okamžitě poznal, že žena sedí za volantem
Ta mu to však velice dlouho zapírala
Autor: kjm - 
29. března 2026
11:35

Kimberly Carollová z Detroitu se nemohla dostavit k soudnímu slyšení, využila proto možnost připojit se přes Zoom hovor. Nejprve se připojila bez obrazu, když ji soudce přiměl, aby zapnula kameru, bylo hned jasné proč. Žena totiž řídila! Soudci navíc vehementně tvrdila, že je jen spolujezdkyně.

Soudní slyšení se konalo kvůli dluhu v přepočtu zhruba čtyřiceti tisíc korun, který Carollová má. Na soudní videohovor se připojila nejprve bez obrazu. Soudce ji však opakovaně žádal, aby kameru zapnula, nic jiného jí proto nezbývalo.

Soudce pohled na ženu velice překvapil. Na první pohled totiž bylo jasné, že sedí v autě. Pohled na okénko po její levé straně navíc naznačil, že dokonce sedí za volantem. To soudce také okamžitě okomentoval. „Madam, nemůžete během hovoru řídit,“ řekl podle deníku Metro.

Žena však za každou cenu tvrdila, že neřídí a jede jen na sedadle spolujezdce. Když se jí soudce zeptal, na které sedí straně, odpověděla nejprve, že na levé. Pak se ale rychle opravila, že vlastně sedí na pravé straně. Ve videu také opakovaně kontroluje zpětná zrcátka.

Když soudce požadoval, aby ukázala řidiče, odpověděla, že nemá jeho svolení. Následně z auta vystoupila ze strany řidiče, vše stále na videu. „Myslíte si, že jsem idiot. Ale já tyhle nesmysly nemusím tolerovat. Hodně štěstí do budoucna,“ řekl soudce a odložil slyšení.

Žena později uznala, že se nejspíš nezachovala úplně nejlépe. „Jsem člověk. Udělala jsem chybu a jsem připravená za ni nést následky,“ řekla Carollová.

Témata:
soudhovorzoomsoud v autěDetroitvideokamera
Uživatel_6254120 ( 30. března 2026 00:55 )

Tady je evidentní že má vše na háku tzn.200 tisíc pokuta a šlus

