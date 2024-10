Vražda prezidenta a krutý trest: Před 123 lety Czolgosz skončil na elektrickém křesle i v kyselině

Příběh Leona Czolgosze přesně ukazuje, jak se z obyčejného dělníka může záhy stát vrah amerického prezidenta. Špatné sociální kontakty, společenská deziluze, ztráta hodnot. Když v tuto chvíli do života takto deprimovaného člověka vstoupí radikalismus, je vše ztraceno. V pouhých 28 letech Leon zastřelil prezidenta McKinleyho a po pouhých dvou měsících skončil v elektrickém křesle. To nejhorší ale nastalo až pak... Od jeho kruté smrti uběhlo přesně 123 let.