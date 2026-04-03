Hororový ranč Michaela Jacksona: Shnilé jídlo, dětské sochy a kufřík s pornem
Bývalá detektivka Ruby Wolffová se po 23 letech vrátila na slavný ranč Michaela Jacksona v Neverlandu. Před lety tam pátrala po důkazech v kauze zneužívání dítěte. Při návštěvě ji šokovaly děsivé scény. Shnilé jídlo, rozházené kostýmy, strašidelné sochy dětí a tajná dvířka v koupelně. Wolffová s nostalgií i hrůzou vzpomíná na všudypřítomný chaos a absolutní neúctu k věcem v domě.
Ruby Wolffová, bývalá detektivka, před 23 lety zasahovala na ranči Michaela Jacksona v Neverlandu, kde hledala důkazy, které by potvrdily zpěvákovo obvinění z pedofilie. Gavin Arvizo, tehdy třináctiletý chlapec, tvrdil, že Jackson ho sexuálně zneužíval. Podle jeho výpovědi měl být vystaven různým nevhodným sexuálním praktikám a situacím na Jacksonově ranči. Ruby se nyní znovu vrátila na děsivé místo a pro deník Mirror otevřeně popisovala znepokojivé situace, které tam tehdy zažila.
Děsivý interiér
Podle Ruby byla každá místnost přeplněná extravagantními lustry a stěny doslova pokryté stovkami obrázků Michaela Jacksona s celebritami, prezidenty, královnami i králi. Všechno působilo přeplácaně, chaoticky a téměř strašidelně. „Najednou začala hrát hudba… z Petra Pana,“ vzpomíná s mrazivým pocitem na první pocity po vstupu na ranč. „A pak uvidíte sochy dětí postavené na trávníku, bylo to prostě děsivé.“
Když se detektivka snažila najít Jacksonův pokoj, okamžitě si všimla, že každý návštěvník musel zazvonit na zvonek, jako by tam někdo skrýval temné tajemství. Chodbu lemovaly dětské sochy a vedla do větší místnosti, kde panoval totální chaos. Rozbité zásuvky, shnilé jídlo, rozházené slavné kostýmy a slavná rukavice ležela opuštěná uprostřed nepořádku. V koupelně Ruby objevila malá tajná dvířka, která zřejmě sloužila jako tajný vchod do skrýše.
Cirkus před soudem
Ruby měla tehdy za úkol najít jakékoli stopy, které by podpořily Gavinův příběh. Po několika hodinách prohledávání narazila na kufřík plný pornografických materiálů. Bylo to přesně to, co chlapec popisoval. „Byl to ten chybějící kousek skládačky,“ vzpomíná Ruby, která cítila, že konečně drží klíčový důkaz.
Podle Ruby byl soudní proces totální chaos. Město Santa Maria zaplavili fanoušci Michaela Jacksona, a on sám dokonce vylezl na střechu svého SUV a začal tancovat, jako by se nechumelilo. Ruby se mu musela postavit tváří v tvář: „Podíval se na mě úplně jako socha. Ani náznak zájmu.“ Obhajoba tvrdila, že Gavinova rodina honí peníze a slávu, a po 14 týdnech vyšel Jackson od soudu čistý jako lilie.
