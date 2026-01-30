Za peníze, dárky či jiné odměny měl deviant s nezletilcem opakovaně pohlavní styk, navíc se u nechutných praktik nechal natáčet. S chlapcem se navíc domlouval, aby příště přizval k sexuálním aktivitám i desetiletého kamaráda.
Případ se projednával s vyloučením veřejnosti, Muži soud rovněž nařídil ústavní sexuologickou léčbu. Jeho jednání soud popsal jako sedm trestných činů v čele se znásilněním, dále to bylo obchodování s lidmi, výroba dětské pornografie a pohlavní zneužití. za to doslta osmiletý trest. Na otřesný případ upozornil server novinky.cz.
Soud: Přes úchylku věděl, co dělá
Podle soudkyně Hany Kurfiřtová uvedla, že podle znaleckého posudku muž trpí homosexuální pedofilií a jeho preferovaným objektem jsou chlapci v předpubertálním a pubertálním věku. „Nicméně obžalovaný věděl, čeho se dopouští, a mohl si vyhodnotit, co je trestné,“ zdůraznila soudkyně.
Chlapce (12) označili znalci za problémového. Už v útlém věku si vydělával prostitucí a neštítil se pak své zákazníky vydírat.
Pozdní lítost nezabrala
Pedofil projevil částečně lítost a k některým věcem se přiznal, soud k tomu jako polehčující okolnost nepřihlédl.
„Nemyslíme si, že by obžalovaný měl přímo náhled na své jednání. Jde o to, že má narušenou osobnost, je nezralý se slabou empatií, což ovlivňuje náhled na jeho chování. Naopak tu máme řadu přitěžujících okolností, jako spáchání více trestných činů či dlouhodobost jednání,“ dodala soudkyně. Verdikt není pravomocný, žalobce i obhajoba si nechaly lhůtu k vyjádření.
VIDEO: Sexualizované násilí není o sexu, ale zneužití moci
Sexualizované násilí není o sexu, ale zneužití moci. "Ideální oběť neexistuje," říkají expertky z proFem Už budu!
