Úředník měl omámit stovky žen: Oběti přinutil, aby se pomočily?!

Autor: btk 
17. března 2026
12:04

Přes 200 žen měl ponížit bývalý francouzský úředník ministerstva kultury Christian Nègre ponížit během falešných pohovorů. Obětem nabízel kávu či čaj s diuretikem, které vyvolávalo náhlé nutkání k močení. 

K falešným pohovorům mělo dojít v letech 2009 až 2018. Podle obvinění měl omámit celkem 248 žen. Oběti prý musely snášet obrovskou potřebu močit, v některých případech se ženy počůraly. Sám Nègre je měl během toho sledovat.

Jak okomentoval deník The Mirror, policie v počítači bývalého úředníka našla excelové tabulky s názvem „experimenty“. V tabulce měl své hrůzné skutky dokumentovat, a to do nejpodrobnějších detailů. Své oběti měl také fotografovat. Na základě podezření byl v roce 2019 Nègre nucen ministerstvo opustit. 

Na výsledek soudního procesu se čeká už více než 6 let. „Trvá to příliš dlouho. Proces spravedlnosti přináší jen větší trauma. O tom spravedlnost nemá být,“ uvedla pro deník Guardian jedna z žen. 

Jak dodal server Euronews, za zneužívání žen bývalému úředníkovi hrozí až pět let vězení a pokuta v přepočtu ve výši 1,8 milionu korun. 

