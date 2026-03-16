Škála zboží, které mezi regály obchodů nacpal do tašky a utekl, byla nesmírně široká. Bral parfémy, šampóny, deodoranty, sprchové gely, kondicionéry či pleťové krémy. Nepohrdl ani jídlem, alkoholem, obohatil se také na lubrikačních gelech.
„Prodával jsem je pak náhodně, abych měl na drogy a nájem a celkově na život,“ vysvětloval po zatčení policii. Škoda, kterou měl prodejnám způsobit, byla vyčíslena na bezmála 60 tisíc.
Za krádeže mu hrozí dva roky. „Na rozsudek soudu si ovšem mladý muž počká ve vězení. Za obdobnou majetkovou trestnou činnost byl totiž v nedávné minulosti odsouzen a trest ještě nevykonal,“ řekla k případu policistka Daniela Vlčková.
Muž (25) kradl v obchodech v Havířově, aby měl na drogy. (březen 2026) PČR