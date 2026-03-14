Přiklopil držel dívku roky v zajetí: Nataschu po letech semlelo trauma
Příběh Nataschy Kampuschové z Rakouska nahání husí kůži i po téměř dvaceti letech. V roce 1998, ve věku pouhých deseti let, ji unesl Wolfgang Přiklopil. Ve sklepní cele ji držel jako otrokyni po dobu následujících osmi let. Dívce se nakonec podařilo uprchnout. Její rodina nyní zveřejnila, že se Natascha potýká s vážnými zdravotními problémy.
Natascha si během osmi let pod zámkem prožila nepředstavitelná muka. Přiklopil, kterému tou dobou bylo přes třicet a bydlel v domě po matce, ji držel ve speciální cele ve sklepě. Často ji krutě bil, většinu času trávila připoutaná k posteli a postupně ji Přiklopil začal i pohlavně zneužívat.
Natasche se podařilo uprchnout v srpnu 2006. Přiklopil ještě předtím, než ho stihla najít policie a předvést soudu, spáchal sebevraždu skokem pod vlak. Natascha o hrozných letech pod zámkem napsala knihu a stala se moderátorkou vlastního televizního pořadu. Na motivy jejího případu vznikl i celovečerní film.
Podle příbuzných Kampuschové však Natascha v posledních měsících zažívá výrazné zdravotní problémy. „Všichni si pamatujeme Nataschu, která to vážně uměla před kamerou. To už je teď pryč,“ popsala deníku Daily Mail její sestra Claudia Nestelbergerová. „Je spíš ve vlastním světě. Nebo spíš vlastním vězení. Láme nám to srdce a přijde nám, že jí nedokážeme pomoct,“ dodala smutně. Čím přesně sestra trpí Claudia neupřesnila.
Natascha v roce 2023 uvedla, že plánuje zářnou budoucnost. Začala navrhovat šperky a finančně pomáhala se stavbou nemocnice na Srí Lance. „Trávím hodně času v přírodě a se svým koněm,“ řekla tehdy. Útěk si prý začala představovat už po prvních dvou letech uvěznění. Zároveň se však dostala do stavu podobného malým dětem, kdy například chtěla číst před spaním pohádky.
Její matku dokonce zprvu obviňovali z vraždy vlastní dcery. „Soukromý detektiv řekl, že jsem jí zabila a hodila do rybníka. To bylo hrozné, chtěla jsem to pak všechno ukončit,“ popsala.
