Masakr v baru: Po střelbě 3 mrtví a mnoho zraněných
Při střelbě v baru v texaském hlavním městě Austinu zemřeli v noci na 1. března tři lidé a dalších 14 utrpělo zranění. Uvedla to agentura AP s odvoláním na místní úřady.
Policie se o střelbě v baru Buford's dozvěděla v 1:39 místního času (8:39 SEČ) a do minuty tam podle ní přijeli první policisté a záchranáři. Na místě byl ozbrojený muž, kterého policisté zastřelili.
Do nemocnic bylo převezeno 14 zraněných, tři z nich jsou v kritickém stavu.
