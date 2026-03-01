Masakr v baru: Po střelbě 3 mrtví a mnoho zraněných

Místo střelby v Texasu
Místo střelby v Texasu  (Autor: X.com)
Autor: ČTK - 
1. března 2026
14:10

Při střelbě v baru v texaském hlavním městě Austinu zemřeli v noci na 1. března tři lidé a dalších 14 utrpělo zranění. Uvedla to agentura AP s odvoláním na místní úřady.

Policie se o střelbě v baru Buford's dozvěděla v 1:39 místního času (8:39 SEČ) a do minuty tam podle ní přijeli první policisté a záchranáři. Na místě byl ozbrojený muž, kterého policisté zastřelili.

Do nemocnic bylo převezeno 14 zraněných, tři z nich jsou v kritickém stavu.

Témata:
policiesmrtmrtvýtexasbarUSAstřelbazranění
