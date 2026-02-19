Zabil spoluvězně a část těla snědl: Trestanec prý v sebeobraně zpanikařil
Ve věznici v chilském městě La Serena se v noci ze sedmého na osmého února jeden z trestanců dopustil šokujícího činu. Manuel Ignacio Fuentes Martínez (21) údajně v sebeobraně zabil spoluvězně z cely. Když mu došlo, co udělal, měl prý zpanikařit a tělo se pokusil sníst. Zkonzumoval oko, ucho a kusy masa z krku a ruky.
Krvavou podívanou odhalil jeden z bachařů během rutinní ranní obchůzky. V cele leželo zubožené tělo bez oka, ucha a s kousanci na krku a ruce. Spoluvězeň z cely se prý chladným tónem bez emocí k hrůznému útoku bez okolků přiznal. „Zabil jsem ho, šéfe,“ měl prý říct bachaři podle serveru Needtoknow.
Martínez následně při výslechu uvedl, že o pět let staršího spoluvězně zabil v sebeobraně. Večer sedmého února na něj prý zaútočil svépomocí vyrobeným nožem. Martínez však měl u sebe podobnou zbraň a prý se nejdřív vyhnul prvnímu útoku a pak druhému muži zasadil čepelí ránu do krku. „Začal se zmítat na zemi. Po chvilce jsem mu zkontroloval puls a došlo mi, že je mrtvý. Byla to ale sebeobrana, to jediné k tomu můžu říct,“ uvedl Martínez.
Během dlouhé noci s mrtvým tělem na dosah ruky se však prý u Martíneze začala projevovat panika. Rozhodl se proto zbavit důkazů, vybral si však asi ten nejhorší možný způsob, tělo se pokusil sníst. „Vyloupl jsem oční bulvu a snědl ji spolu s kusem krku a ruky. Pak jsem snědl ucho. Tělo jsem následně přikryl a šel spát,“ popsal.
Nemocný lupič už jednou utekl
Podle Martínezova otce Manuela není na vině jeho syn, ale věznice. Nedostalo se mu prý léků ani návštěv specialisty, které prý nutně potřebuje. „Má diagnostikovanou neuropsychiatrickou poruchu. To je ale vše zapsané ve vězeňském systému,“ řekl.
Martínez si odpykává sedm let za loupežné přepadení šestasedmdesátileté ženy a její devítileté vnučky. Nejprve byl uvězněn ve městě Puente Alto, z tamního vězení se mu však podařilo uprchnout. Policie ho zadržela v Argentině. Za mřížemi má dlouhodobě problémy s chováním. Při vyšetřování případu vyšlo také najevo, že oba muži měli být převezeni do jiných zařízení. K vykonání rozkazu však nikdy nedošlo.
Martínez je nyní obviněný z vraždy a kanibalismu.
