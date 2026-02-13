Český voják ve škole cvičil děti: Video vyvolalo poprask
Voják a zápasník Dominik Humburger způsobil na sociálních sítích pobouření. Sdílel video ze školy, kde učil děti sebeobranu. Zatímco někteří jeho počínání plně podporují, jiným se jeho činnost nelíbila.
Voják Dominik Humburger je známý zápasník MMA. V jednom ze svých posledních příspěvků sdílel video, kde na liberecké základní škole vyučuje sebeobranu. Pro jisté techniky ale někteří moc pochopení neměli.
„Učit puberťáky prsty do očí není úplně nej nápad,“ napsal jeden z komentujících. „Učit děti vypíchnout oko? Jako fakt?“ dodal další. „Za mne celkem dvousečná zbraň. Děti, co se prát bojí, neumí a nechtějí, se to za jednu nebo pár lekcí stejně nenaučí,“ vyjádřil obavu jeden z uživatelů s tím, že lekce může být prospěšná i sígrům.
Video ovšem posbíralo i řadu pozitivních reakcí. „Jako otec 9 letého kluka za severu Čech bych ocenil takovouhle návštěvu v jeho škole,“ napsal jistý Radek. „Tohle by měly zažít všechny děti,“ uvedla další z komentujících.
Sám voják Humburger v příspěvku pod videem uvedl, že cílem nebylo naučit děti ubližovat. „Učím je, jak se v krizové situaci bránit a dostat se bezpečně pryč,“ uvedl. Samotné video podle něj zachycovalo krajní fázi sebeobrany proti silnějšímu útočníkovi. „Smyslem kurzů je zvýšit bezpečí dětí, ne podporovat násilí,“ dodal český voják a zdůraznil, že se v kurzu zaměřuje zejména na prevenci, vyhýbání se konfliktu a přivolání pomoci.
Asi se jedná o Musado, pouze pro vojáky, určené k nejrychlejšímu zabití vojáka ve válce, boj muže proti muži, rozhodně ne pro děti na základce. Toho by měli hned z AČR vyhodit