Český voják ve škole cvičil děti: Video vyvolalo poprask

Český voják ve škole cvičil děti.
Český voják ve škole cvičil děti.
Český voják ve škole učil děti.
Český voják ve škole učil děti.
Dominik Humburger.
Autor: btk - 
13. února 2026
15:40

Voják a zápasník Dominik Humburger způsobil na sociálních sítích pobouření. Sdílel video ze školy, kde učil děti sebeobranu. Zatímco někteří jeho počínání plně podporují, jiným se jeho činnost nelíbila. 

Voják Dominik Humburger je známý zápasník MMA. V jednom ze svých posledních příspěvků sdílel video, kde na liberecké základní škole vyučuje sebeobranu. Pro jisté techniky ale někteří moc pochopení neměli.

„Učit puberťáky prsty do očí není úplně nej nápad,“ napsal jeden z komentujících. „Učit děti vypíchnout oko? Jako fakt?“ dodal další. „Za mne celkem dvousečná zbraň. Děti, co se prát bojí, neumí a nechtějí, se to za jednu nebo pár lekcí stejně nenaučí,“ vyjádřil obavu jeden z uživatelů s tím, že lekce může být prospěšná i sígrům.

Video ovšem posbíralo i řadu pozitivních reakcí. „Jako otec 9 letého kluka za severu Čech bych ocenil takovouhle návštěvu v jeho škole,“ napsal jistý Radek. „Tohle by měly zažít všechny děti,“ uvedla další z komentujících. 

Sám voják Humburger v příspěvku pod videem uvedl, že cílem nebylo naučit děti ubližovat. „Učím je, jak se v krizové situaci bránit a dostat se bezpečně pryč,“ uvedl. Samotné video podle něj zachycovalo krajní fázi sebeobrany proti silnějšímu útočníkovi. „Smyslem kurzů je zvýšit bezpečí dětí, ne podporovat násilí,“ dodal český voják a zdůraznil, že se v kurzu zaměřuje zejména na prevenci, vyhýbání se konfliktu a přivolání pomoci. 

Video  Humburger: Na Engizeka jsem trénoval tři týdny.  - iSport.tv
Video se připravuje ...

Český voják ve škole cvičil děti.
Český voják ve škole cvičil děti.
Český voják ve škole učil děti.
Český voják ve škole učil děti.
Dominik Humburger.

Témata:
vojákvýcvikreakcebojovníkmmaLiberecČeskosebeobranaDominik HumburgerLiberecký kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Tomasj ( 13. února 2026 16:12 )

Asi se jedná o Musado, pouze pro vojáky, určené k nejrychlejšímu zabití vojáka ve válce, boj muže proti muži, rozhodně ne pro děti na základce. Toho by měli hned z AČR vyhodit

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Jiří Krampol (†87) sedm měsíců po smrti: Dluh stále roste
Jiří Krampol (†87) sedm měsíců po smrti: Dluh stále roste
Aha!
Netradiční Valentýn: 11 zemí, kde se slaví tak trochu jinak
Netradiční Valentýn: 11 zemí, kde se slaví tak trochu jinak
Dáma.cz
Valentýnské menu. Potěšte svou drahou polovičku delikátní večeří
Valentýnské menu. Potěšte svou drahou polovičku delikátní večeří
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Valentýn táhne intimní byznys. Květinářství ztrácejí, zatímco sexshopy spolu s digitální láskou rostou
Valentýn táhne intimní byznys. Květinářství ztrácejí, zatímco sexshopy spolu s digitální láskou rostou
e15
Adamczyková bere STŘÍBRO! Zlato uniklo o čtyři setiny, má všechny olympijské medaile
Adamczyková bere STŘÍBRO! Zlato uniklo o čtyři setiny, má všechny olympijské medaile
iSport
Rozhovor s olympijskou medailistkou Evou Adamczykovou: Je fantastické, že mohu pokračovat v kariéře i se synem
Rozhovor s olympijskou medailistkou Evou Adamczykovou: Je fantastické, že mohu pokračovat v kariéře i se synem
Reflex
Tip na výlet: K Labskému vodopádu, který někdejší majitel přilehlé boudy uměle zmohutňoval
Tip na výlet: K Labskému vodopádu, který někdejší majitel přilehlé boudy uměle zmohutňoval
Lidé a země