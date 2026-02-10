Zaměstnanec Ryanairu přišel kvůli kufru o zuby: Cestující odmítl platit za nadrozměr!
Pořádné drama se strhlo na letišti Palma de Mallorca. Agresivní cestující se nehodlal smířit s tím, že by měl doplácet extra peníze za příliš velké zavazadlo a situaci se rozhodl vyřešit poněkud svérázně. Napadl zaměstnance odbavení a vyrazil mu zuby.
Irská nízkonákladová aerolinka je pro přísné kontroly zavazadel na mallorském letišti dobře známá. Příliš velké nebo těžké příruční zavazadlo? Ryanair si může účtovat až dva tisíce korun. Příruční zavazadlo jednoho Jihoameričana neprošlo přísnou selekcí a měl za něj doplatit. To odmítl a se zaměstnancem letiště si nebral servítky.
Hádka rychle vygradovala
Cestující, kteří trpělivě čekali ve frontě, se nestačili divit. Potyčka rychle nabírala na obrátkách. Nejprve na sebe cestující i zaměstnanec křičeli a vzájemně se obviňovali. Nakonec vše vygradovalo ve fyzické násilí. Svědci potvrdili, že muž zaměstnance opakovaně udeřil pěstí do obličeje. Následky byly hrozivé. Zaměstnanec přišel o několik zubů, silně krvácel a zkolaboval. Policie útočníka nakonec zatkla.
Útočník neletěl
Let do Madridu odstartoval po krvavém incidentu se zpožděním přes dvě a půl hodiny. Zadrženému cestujícímu se agresivní výstup moc nevyplatil, protože nemohl nastoupit na palubu, informuje deník Bild.
Podle místních médií je Ryanair na ostrovním letišti kritizován za přísná pravidla příručních zavazadel. Zaměstnanci dokonce dostávají bonus za každé zavazadlo, které je označeno jako příliš velké. Hádky u bran nízkonákladové aerolinky jsou prý na denním pořádku.
