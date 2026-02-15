Velká čokoládová loupež: Čech ve Vídni chtěl ukrást desítky tabulek luxusní čokolády

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
15. února 2026
14:39

Čtyřicetiletý muž se v sobotu dopoledne ze supermarketu na vídeňské nákupní třídě Mariahilfer Strasse pokusil bez placení odnést 44 tabulek čokolády. Nebyly to obyčejné čokolády, ale výhradně drahé švýcarské značky s vysokým obsahem kakaa, uvedla mluvčí policie Anna Guttová. Podezřelý je podle policie Čech.

Zaměstnanci supermarketu si všimli, jak si muž systematicky plní batoh potravinami a následně bez zaplacení míří k východu. Zastavili ho přímo před prodejnou ve chvíli, kdy se chystal sníst rovněž ukradenou housku s řízkem. Na výzvu, aby vrátil odcizené zboží, bez váhání otevřel batoh a jeho obsah vysypal přímo na ulici. Poté sevřel pěsti a pokusil se udeřit jednoho ze zaměstnanců.

Rána však minula cíl, útočník ztratil rovnováhu, upadl a při pádu strhl k zemi i druhého muže. Zaměstnanec supermarketu utrpěl lehké zranění.

Když na místo dorazili policisté, Čech se choval neochotně a agresivně a chystal se zaútočit na policistu, uvedlo krajské policejní ředitelství. Muž byl předběžně zadržen, na pokyn státního zastupitelství byl později propuštěn na svobodu. Čelí ale obvinění z pokusu o krádež, ublížení na zdraví a pokusu o odpor proti úřední moci. Čokoláda byla zajištěna, napsala agentura APA.

Patolog zpochybňuje úmrtí známého pedofila: Epsteina uškrtili?!

Video  Historie čokolády: Od obyčejných tabulek po luxusní zboží  - Videohub
Video se připravuje ...

Témata:
loupežtabulka čokoládyVídeňČeskočokoládaAnna Gutto
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Panika po vítězné jízdě! Adamczyková marně hledala ročního syna
Panika po vítězné jízdě! Adamczyková marně hledala ročního syna
Aha!
Masopust ve světě: Kde se v ulicích bojuje pomeranči a proč Němci jedí žabí polévku?
Masopust ve světě: Kde se v ulicích bojuje pomeranči a proč Němci jedí žabí polévku?
Dáma.cz
Do soukromé nebo státní školky? Každá má své výhody i nevýhody
Do soukromé nebo státní školky? Každá má své výhody i nevýhody
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Smog už není jen nepříjemnost. Dillí se dusí a lidé začínají protestovat
Smog už není jen nepříjemnost. Dillí se dusí a lidé začínají protestovat
e15
Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: České varianty, špatná zpráva pro čtvrtfinále
Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: České varianty, špatná zpráva pro čtvrtfinále
iSport
Schizma zahraniční politiky: Pavel sklidil potlesk za muniční iniciativu, Macinka posměšky za „dva gendery“
Schizma zahraniční politiky: Pavel sklidil potlesk za muniční iniciativu, Macinka posměšky za „dva gendery“
Reflex
Zima na západním pobřeží Spojených států amerických
Zima na západním pobřeží Spojených států amerických
Lidé a země