Patolog zpochybňuje úmrtí známého pedofila: Epsteina uškrtili?!

Záběry z věznice, kde zemřel Epstein, vyvolávají další otázky okolo jeho smrti
Záběry z věznice, kde zemřel Epstein, vyvolávají další otázky okolo jeho smrti
Jeffrey Epstein.
Skoro nahý Jeffrey Epstein s malým děckem?
Jeffrey Epstein.
Autor: avi - 
15. února 2026
14:58

Úmrtí jednoho z nejznámějších amerických sexuálních predátorů Jeffreyho Epsteina je od samého začátku zahaleno řadou nejasností a spekulací. Zatímco část veřejnosti přijala jeho úmrtí s úlevou a další okolnosti příliš neřešila, odborníci upozorňují, že závěr zdaleka nemusí být tak jednoznačný. Forenzní patolog přítomný u pitvy totiž zpochybňuje oficiální verzi o sebevraždě oběšením a poukazuje na množství vážných nesrovnalostí.

Epstein byl nalezen bez známek života 10. srpna 2019 v newyorském zařízení Metropolitan Correctional Center, kde čekal na soud kvůli obvinění z obchodování s nezletilými za účelem sexu. Oficiální závěr soudního lékaře tehdy zněl: sebevražda oběšením.

Forenzní patolog Michael Baden, který byl přítomný u pitvy však dlouhodobě tvrdí, že pitevní nálezy jsou spíše typické pro násilné škrcení.

Podezřelé důkazy

Podle něj byly na krku zjištěny tři zlomeniny, což je u sebevražedného oběšení velmi neobvyklé. „Už jedna zlomenina by měla vyvolat podezření na cizí zavinění, dvě pak rozhodně vyžadují důkladné vyšetřování,“ citoval patologa deník Daily mail. Upozornil také, že údajný provaz z prostěradla neodpovídal stopám na krku.

Tehdejší hlavní soudní lékařka New Yorku Barbara Sampsonová však Badenovy závěry smetla ze stolu a trvá na tom, že šlo o sebevraždu. Podle ní se podobná poranění mohou objevit jak u oběšení, tak u škrcení.

Samé pochybnosti

Nové pochybnosti vyvolalo i zveřejnění milionů dokumentů amerického ministerstva spravedlnosti. Epsteinovu smrt provázela řada selhání v jednom z nejstřeženějších federálních zařízení. Záznamy jsou však neúplné, některé kamery nefungovaly a dozorci navíc neprovedli povinné noční kontroly.

Sporný je i čas smrti. Dodnes nebyl přesně určen a podle Badena mohlo dojít ke ztrátě důležitých důkazů při manipulaci s tělem. Dokumenty také naznačují, že při odvozu těla z věznice mohli pracovníci záměrně zmást novináře, aby skutečný transport proběhl bez pozornosti médií.

Záběry z věznice, kde zemřel Epstein, vyvolávají další otázky okolo jeho smrti
Záběry z věznice, kde zemřel Epstein, vyvolávají další otázky okolo jeho smrti
Jeffrey Epstein.
Skoro nahý Jeffrey Epstein s malým děckem?
Jeffrey Epstein.

Video  Little St. James - Soukromý ostrov pro Epsteinovy neřesti.  - Prokuratura Amerických Panenských ostrovů, CNC
Video se připravuje ...

Témata:
oběšeníúmrtísexuální predátorNew YorkJeffrey EpsteinMichael BadensebevraždasmrtMinisterstvo spravedlnosti Spojených států americkýchMetropolitan Correctional Center New York CityBarbara Sampson
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Panika po vítězné jízdě! Adamczyková marně hledala ročního syna
Panika po vítězné jízdě! Adamczyková marně hledala ročního syna
Aha!
Masopust ve světě: Kde se v ulicích bojuje pomeranči a proč Němci jedí žabí polévku?
Masopust ve světě: Kde se v ulicích bojuje pomeranči a proč Němci jedí žabí polévku?
Dáma.cz
Do soukromé nebo státní školky? Každá má své výhody i nevýhody
Do soukromé nebo státní školky? Každá má své výhody i nevýhody
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Smog už není jen nepříjemnost. Dillí se dusí a lidé začínají protestovat
Smog už není jen nepříjemnost. Dillí se dusí a lidé začínají protestovat
e15
Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: České varianty, špatná zpráva pro čtvrtfinále
Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: České varianty, špatná zpráva pro čtvrtfinále
iSport
Schizma zahraniční politiky: Pavel sklidil potlesk za muniční iniciativu, Macinka posměšky za „dva gendery“
Schizma zahraniční politiky: Pavel sklidil potlesk za muniční iniciativu, Macinka posměšky za „dva gendery“
Reflex
Zima na západním pobřeží Spojených států amerických
Zima na západním pobřeží Spojených států amerických
Lidé a země