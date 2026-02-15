Patolog zpochybňuje úmrtí známého pedofila: Epsteina uškrtili?!
Úmrtí jednoho z nejznámějších amerických sexuálních predátorů Jeffreyho Epsteina je od samého začátku zahaleno řadou nejasností a spekulací. Zatímco část veřejnosti přijala jeho úmrtí s úlevou a další okolnosti příliš neřešila, odborníci upozorňují, že závěr zdaleka nemusí být tak jednoznačný. Forenzní patolog přítomný u pitvy totiž zpochybňuje oficiální verzi o sebevraždě oběšením a poukazuje na množství vážných nesrovnalostí.
Epstein byl nalezen bez známek života 10. srpna 2019 v newyorském zařízení Metropolitan Correctional Center, kde čekal na soud kvůli obvinění z obchodování s nezletilými za účelem sexu. Oficiální závěr soudního lékaře tehdy zněl: sebevražda oběšením.
Forenzní patolog Michael Baden, který byl přítomný u pitvy však dlouhodobě tvrdí, že pitevní nálezy jsou spíše typické pro násilné škrcení.
Podezřelé důkazy
Podle něj byly na krku zjištěny tři zlomeniny, což je u sebevražedného oběšení velmi neobvyklé. „Už jedna zlomenina by měla vyvolat podezření na cizí zavinění, dvě pak rozhodně vyžadují důkladné vyšetřování,“ citoval patologa deník Daily mail. Upozornil také, že údajný provaz z prostěradla neodpovídal stopám na krku.
Tehdejší hlavní soudní lékařka New Yorku Barbara Sampsonová však Badenovy závěry smetla ze stolu a trvá na tom, že šlo o sebevraždu. Podle ní se podobná poranění mohou objevit jak u oběšení, tak u škrcení.
Samé pochybnosti
Nové pochybnosti vyvolalo i zveřejnění milionů dokumentů amerického ministerstva spravedlnosti. Epsteinovu smrt provázela řada selhání v jednom z nejstřeženějších federálních zařízení. Záznamy jsou však neúplné, některé kamery nefungovaly a dozorci navíc neprovedli povinné noční kontroly.
Sporný je i čas smrti. Dodnes nebyl přesně určen a podle Badena mohlo dojít ke ztrátě důležitých důkazů při manipulaci s tělem. Dokumenty také naznačují, že při odvozu těla z věznice mohli pracovníci záměrně zmást novináře, aby skutečný transport proběhl bez pozornosti médií.
