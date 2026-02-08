Na oblíbené pláži útočily piraně: Zranily nejméně 40 lidí

Piraně.
Piraně.  (Autor: Zbyněk Schnapka)
Autor: avi - 
8. února 2026
16:10

Piraně mají žně. Na oblíbené pláži útočily krvelačné ryby na plavce a minimálně 40 jich zranily. Pláž musela být uzavřena. Jedna oběť přišla o prst, další lidé měli hluboké kousance.

Dravé ryby překvapily lidi, kteří se chtěli ochladit v řece Paraná v Argentině. Pláž musela být okamžitě uzavřena a plavčíci nařídili lidem, aby okamžitě opustili vodu, informuje deník Sun.

Vážná zranění

Podle místních zdravotnických úřadů ošetřila nemocnice desítky pacientů s vážnými zraněními. Některým ryby ukously kusy kůže a masa, jeden z napadených dokonce přišel o část prstu. Plavčík Alejandro Martin uvedl, že během víkendu ošetřil celkem 46 zraněných. „Všechny případy byly vážné, musel jsem použít tři lékárničky první pomoci,“ řekl.

Úřady potvrdily, že podél pobřeží byly už dříve umístěny varovné cedule, ale někteří lidé vstoupili do vody v zakázaných zónách. Po útocích byla vyvěšena červená vlajka, která signalizuje extrémní nebezpečí.

Piraně mají žně

Odborníci upozorňují, že zvýšená aktivita piraní souvisí s vysokými teplotami a nízkou hladinou řeky, což ryby přibližuje blíže k břehu. Útoky piraní se nejčastěji odehrávají v mělké vodě.

Místní úřady vyzvaly návštěvníky, aby nevstupovali do vody, dohlíželi na děti a v případě kousnutí okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. Zvažuje se také instalace ochranné sítě podél pobřeží, která by měla snížit riziko kontaktu mezi lidmi a nebezpečnými rybami.

Video  Žralok napadl potápěče u pobřeží Izraele, ubránil se harpunou  - X.com
Video se připravuje ...

Témata:
zraněníkousnutípiraněamputace prstůArgentinaRybyParaná
