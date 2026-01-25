Ryby totiž migrují proti proudu. Nedostanou se přes jez, nevyskočí čtyři metry a zůstávají pod ním. „Je tam hloubka tak půl metru a podoustve říční, jelci, parmy, cejni a boleni se tak stávají jejich kořistí. Kormoráni je doslova masakrují, jsou to krvavá jatka. Je to ale přirozená reakce na změnu prostředí, které způsobil člověk,“ řekl Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni.
Teror tisícovky ptáků
Jez na Radbuze v centru města není jediným místem, které kormoráni decimují. Ryby ve velkém loví také u Rooseveltovu mostu přes Mži, na soutoku řek Mže a Radbuzy za stadiónem plzeňské Viktorky a na Berounce, kde většina z nich přebývá.
Proč Plzeň terorizuje tisícovka kormoránů? „Okolní rybníky i jiné vodní plochy jsou zamrzlé,“ prozradil Makoň, Kormoráni tak se tak vydávají do centra Plzně, kde mají v pěti řekách – Radbuze, Úhlavě, Úslavě, Mži a Berounce, neustálý příliv „čerstvých“ ryb.
Dokonalý lov
Kormoráni řeku „vyčistí“ naprosto dokonale. Sežerou všechny ryby od tří až do šedesáti centimetrů. „Nejdříve vyloví ty malé a pak jdou lovit ty větší. Mají dokonale propracovaný systém. Hejno se vzdálí od jezu, mezitím tam připlují ryby, které migrují proti proudu. Pak se kormoráni otočí a tlačí ryby k jezu. Pak se do nich pustí a je to krvavý masakr,“ popsal lov Makoň.
Kormovárni v Plzni, decimují na Radbuze ryby. (leden 2026) Zbyněk Schnapka
Denně kormoráni z řeky vyloví 500 až 1000 kg ryb. Každý pták totiž spořádá něco kolem půl kilogramu. Větší ryby často nedokážou pozřít, zraní je, a ty pak uhynou. Škody jsou tak ještě větší.
Mrtví kormoráni
Ale snadný lov ve městě přináší i své rizika. „Už čtrnáct dní sbírám po městě mrtvé kormorány. Když letí na lov, nebo se vrací zpět na periferii, tak často zavadí o dráty elektrického vedení nebo jiné překážky, spadnou na zem a uhynou. Lidé by zraněné ptáky neměli brát do rukou, jsou rychlí a mají ostrý zobák a mohli by je zranit. Raději by měli zavolat strážníky,“ objasnil Makoň.
A kdy krvavé hody v centru Plzně skončí? „Až se oteplí a rozmrznou rybníky a další vodní toky. Pak se kormoráni soustředí se, tedy do okolí Plzně. Zde budou do té doby, než odletí zpět na sever. Kormoráni jsou stěhovaví ptáci a jejich domov je v zemích na sever od nás,“ dodal Makoň.