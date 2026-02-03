Hrdinští manželé z Nymburka: Zachránili ženu propadlou ledem!
Manželé z Nymburka ukázali obrovskou dávku duchaplnosti. Svou obětavostí a pohotovou reakcí v neděli zachránili život ženy, která se na Labi propadla ledem. Jejich vynalézavý a efektivní způsob záchrany ocenili i policisté.
Pár trávil nedělní večer na hotelovém pokoji, když oba z ničeho nic uslyšeli slabý hlásek volající o pomoc. Volání přicházelo z nedalekého zamrzlého Labe. Když se podívali směrem odkud vycházel, ztuhla jim krev v žilách. Uviděli totiž ženu, která se skrz led propadla a marně se pokoušela osvobodit.
Manželé zareagovali přímo učebnicově. Nejprve ze všeho zavolali na tísňovou linku. Mezitím se muž rozběhl do garáže, kde popadl lano a nafukovací člun. Ten tlačil před sebou na zamrzlé řece a snažil se jím ženě pomoct dostat se z vody. „A to se povedlo, i s pomocí policistů z obvodního oddělení v Nymburce,“ napsala policie na webu. Do loďky naložili i psa, který celou dramatickou situaci nechtěně způsobil.
Ženě totiž během venčení na zamrzlé Labe utekl. Ta se za ním vydala, aby ho zachránila, sama se však dostala do život ohrožující situace. Vše nakonec dobře dopadlo. Ženu odvezli do nemocnice, jejího psa si převzala dcera. „Nicméně manželé Veverkovi mají obrovský díl na záchraně ženy,“ napsali policisté a zprávu zakončili velkým poděkováním.
Bůh vás odmění 👍