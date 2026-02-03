Smrt nadějné zpěvačky: Uštkla ji kobra!

3. února 2026
Hlas nadějné zpěvačky utichl navždy. Bývalé účastnici nigerijské světoznámé soutěže „The Voice“ Ifunanye Nwangeneové (†26) lidé předpovídali zářnou kariéru. Bohužel její život uhasl předčasně, když ji ve spánku uštkl had.

Na internetu znali fanoušci nadějnou zpěvačku pod přezdívkou Nanyah, informoval deník Bild. V roce 2021 se zpěvačka zúčastnila nigerijské verze talentové soutěže „The Voice“ a zanechala po sobě nesmazatelnou stopu. Porotci byli z její verze písně od Rihanny nadšeni. Ačkoliv nakonec soutěž nevyhrála, přesto měla našlápnuto dobýt svět hudby. Nanyah zveřejňovala videa na internetu, zpívala ve sboru, a dokonce plánovala první sólové koncerty.

Uštkla ji v posteli

K tomu ale už nikdy nedojde. Když Ifunanya poklidně spala v bytě v hlavním městě Abuja, zaútočila na ni kobra. Přítel nadějné zpěvačky později uvedl, že mladá žena se probudila s bolestí nohy a její stav se rapidně zhoršoval.

Zavolal proto záchranáře, kteří se snažili její stav stabilizovat. „Nemohla mluvit, ale dokázala gestikulovat. Měla také potíže s dýcháním,“ řekl zdrcený přítel.

Smutek v srdcích fanoušků

Mladá zpěvačka byla převezena do nemocnice, kde nastal kámen úrazu. Podle zprávy měla nemocnice jen jeden ze dvou potřebných protijedů. Druhý prostředek nebyl dostupný. Ifunanya Nwangene zemřela v nemocnici. Ochránci zvířat chytili v bytě Nwangenové dvě kobry.

Tragická smrt mladé zpěvačky zanechala díru v mnoha srdcích. „Bolest z toho, že se musíme rozloučit s někým, jehož hlas a energie přinášely tolika lidem radost, inspiraci, a dokonce i léčení, je obrovská. Nanya byla skutečnou umělkyní," truchlí fanoušci na sociálních sítích.

