Slon zaútočil na minivan plný lidí: Rozerval dveře a pak... Padl výstřel!
Na sociálních sítích koluje video slona, který na safari na Srí Lance zaútočil na vyhlídkový minivan. Přestože zvíře zřejmě nemělo v úmyslu nikomu ublížit, kvůli šťavnatému ovoci se nebálo rozervat dveře. Vyděšení lidé se z auta snažili uprchnout.
Krmení třítunového slona se nevyvedlo skupince turistů na Srí Lance. Obr měl na šťavnaté ovoce zřejmě velkou chuť. Minivan při „ochutnávce“ z okýnka málem sešrotoval.
Na videu je vidět, jak slon svůj chobot doslova narval dovnitř vozu. Po chvíli z minivanu odpadly dveře. V obavě o své životy se turisté snažili dostat do bezpečí. Padl také varovný výstřel. Nutno podotknout, že se naštěstí nikomu nic nestalo. „Na tento výlet na Srí Lanku nikdy nezapomeneme,“ citoval deník The Sun jednu z turistek.
Mnohem vážnější případ lomcuje obyvateli východní Indie. Ve státě Džhárkhand se totiž pohybuje zuřivý slon, který za několik týdnů usmrtil nejméně 22 lidí. Dalších nejméně 15 zranil.
