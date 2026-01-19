Střelba na úřadě v Chřibské! Dva mrtví a několik zraněných

Chřibská (ilustrační foto)
Chřibská (ilustrační foto)  (Autor: Profimedia.cz)
Aktualizováno -
19. ledna 2026
11:48
Autor: ČTK, btk - 
19. ledna 2026
10:30

Policie zasahuje v obci Chřibská na Děčínsku. Na úřadu došlo ke střelbě! Podle předběžných informací zemřela žena a útočník, tři lidé a policista byli zraněni.

„V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě,“ uvedla v pondělí dopoledne policie na X. Záchranáři na místo vyslali také vrtulník.

Střelce policie eliminovala. „Podle předběžných informací je bilance útoku následující: 1 smrtelně zraněná osoba, 3 zraněné osoby a jeden zraněný policista. Informace budeme aktualizovat,“ uvedla policie s tím, že po útoku střelce zemřela žena. Po smrti je i sám útočník.

Podle zdroje Blesku se policisté cestou k zásahu dozbrojovali v Ústí na celnici. „Zastavili tam dvě auta policistů a brali si helmy a samopaly,“ uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

K události vyjíždějí také policejní psychologové, kteří jsou připraveni poskytnout dotčeným psychologickou pomoc a podporu. Oblast kolem městského úřadu na náměstí policie uzavřela. Zřízena byla linka krizové intervence: 974421158.

Město ve Šluknovském výběžku má asi 1300 obyvatel. Na žádost policie bylo připraveno v záloze šest jednotek hasičů, tři profesionální a tři dobrovolné, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Policie požádala občany, aby se vyhnuli místu zásahu kvůli průjezdu záchranářů.

 

Video  Policejní video z pátrání po muži, který se potápěl pod ledem v Maršově na Brněnsku. (18. leden 2026)  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
útokpolicieVRTULNÍKstřelbaúřadokres DěčínChřibskáÚstecký kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Karel Černý ( 19. ledna 2026 11:31 )

Velice smutná událost v našem regionu není k pochopení co vedlo člověka k takovému činu, že musel vzít život paní která na úřadě evidentně pracovala a určitě se řídila zákony ČR.
Pozůstalým upřímnou soustrast🕊️

Babišova Inflace ( 19. ledna 2026 11:28 )

V článku se píše, že útočník je po smrti.

Joska Gramla ( 19. ledna 2026 11:23 )

😁 Prý na úřadě vraceli lidem to, co jim ukradla Fialova vláda a co bylo ústředním předvolebním slibem nové vlády. No a když ti chudáci zjistili, že nic nedostanou, poněvadž Fiala "našim lidem" nic neukradl, jednomu tam ruply nervy. 😁

Věra Dobešová ( 19. ledna 2026 11:23 )

Střelec šel zastřelit manžel­ku/pří­telky­ni??

pavel černy ( 19. ledna 2026 11:22 )

To zas někdo nedostal "dávky" ??????? Nebo Stavební povolení ? Hrůza 😨

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud