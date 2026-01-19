Střelba na úřadě v Chřibské! Dva mrtví a několik zraněných
Policie zasahuje v obci Chřibská na Děčínsku. Na úřadu došlo ke střelbě! Podle předběžných informací zemřela žena a útočník, tři lidé a policista byli zraněni.
„V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě,“ uvedla v pondělí dopoledne policie na X. Záchranáři na místo vyslali také vrtulník.
Střelce policie eliminovala. „Podle předběžných informací je bilance útoku následující: 1 smrtelně zraněná osoba, 3 zraněné osoby a jeden zraněný policista. Informace budeme aktualizovat,“ uvedla policie s tím, že po útoku střelce zemřela žena. Po smrti je i sám útočník.
Podle zdroje Blesku se policisté cestou k zásahu dozbrojovali v Ústí na celnici. „Zastavili tam dvě auta policistů a brali si helmy a samopaly,“ uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.
K události vyjíždějí také policejní psychologové, kteří jsou připraveni poskytnout dotčeným psychologickou pomoc a podporu. Oblast kolem městského úřadu na náměstí policie uzavřela. Zřízena byla linka krizové intervence: 974421158.
Město ve Šluknovském výběžku má asi 1300 obyvatel. Na žádost policie bylo připraveno v záloze šest jednotek hasičů, tři profesionální a tři dobrovolné, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Policie požádala občany, aby se vyhnuli místu zásahu kvůli průjezdu záchranářů.
Velice smutná událost v našem regionu není k pochopení co vedlo člověka k takovému činu, že musel vzít život paní která na úřadě evidentně pracovala a určitě se řídila zákony ČR.
Pozůstalým upřímnou soustrast🕊️