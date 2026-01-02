Útok v obchodním centru v Hradci: Krev vedla až k restauracím! Policie dopadla podezřelého
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo po 17. hodině k útoku chladnou zbraní. Podle policie se v horním patře pohyboval muž se sekáčkem a napadl dvě osoby. Muž utrpěl vážné bodné zranění, žena byla zraněna lehce. Policie evakuovala návštěvníky, nasadila zásahovou jednotku a po útočníkovi nadále pátrá, před budovou byl nalezen nůž.
Policie zasahovala v pátek 2. ledna v podvečer v obchodním centru v Hradci Králové po oznámení o ozbrojeném muži. „Policie přijala oznámení, že v horním patře se pohybuje muž se sekáčkem. A následně někoho pobodal,“ sdělila Blesku policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Zákazníci i zaměstnanci byli okamžitě vyvedeni ven a na místo dorazily ozbrojené složky včetně zásahové jednotky. Podle svědků panovala uvnitř budovy panika a lidé hledali úkryt v obchodech. Jeden z prodavačů Blesku popsal, že zavřeli provozovnu a poskytli útočiště desítkám lidí. Odhadem se u nich ukrylo padesát až šedesát osob.
Svědci dále uvedli, že se útok měl odehrát v prostoru u fastfoodů v horním patře. Lidé prý viděli jednoho muže se zbraní a dalšího se zakrváceným obličejem. Tyto informace zatím policie oficiálně nepotvrdila.
Podle informací z místa byla v objektu patrná stopa krve, kapky vedly od vstupu u parkoviště až do druhého patra k restaurační zóně. Ostraha před obchodním domem nalezla nůž. Zda patří pachateli, policie zatím neupřesnila. Podle agentury Aktu.cz mohl být motivem útoku osobní konflikt, údajná pomsta vůči přítelkyni.
V obchodním centru byl shodou okolností europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl v poschodí, ve kterém je občerstvení. „Slyšel jsem řev, viděl jsem, jak k Futuru přijíždějí auta policistů. Lidé byli v šoku, slyšel jsem, jak lidé říkají: Oháněl se tam blázen s mačetou,“ řekl ČTK Zdechovský. Na místě je podle něj zásahová jednotka policie i záchranáři. „Vše probíhá velmi profesionálně,“ uvedl Zdechovský, který přišel do Futura krátce po 17:00.
Při konfliktu v hradeckém obchodním centru utrpěl jeden muž vážné bodné zranění a jedna žena lehké zranění, uvedla mluvčí záchranářů. Oba skončili v péči zdravotníků.
Podle nejnovějších informací policisté útočníka zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Policie zároveň uvedla, že nemá žádné poznatky o tom, že by hrozilo další nebezpečí pro veřejnost. Okolnosti incidentu nadále vyšetřují kriminalisté.