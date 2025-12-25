Vánoční neštěstí: Šest mrtvých po čelní srážce na Štědrý den
Štědrý den se v malé polské obci proměnil ve smutnou katastrofu. Brzy ráno došlo v Zielęcicích ke smrtelné srážce dvou osobních automobilů, při níž zahynulo všech šest lidí. Jeden z vozů po nárazu vzplál a oběti z něj bude možné identifikovat pouze pomocí testů DNA.
K tragické nehodě došlo krátce před půl sedmou ráno na křižovatce nedaleko města Brzeg. Srazily se zde osobní vozy Volkswagen Passat a Ford Kuga, ve volkswagenu cestovalo pět osob, ve fordu byl pouze řidič. Náraz měl extrémně ničivé následky. Volkswagen po střetu začal hořet a nikdo z cestujících neměl šanci přežít. Všech šest lidí zemřelo ještě před příjezdem záchranářů.
Policisté zatím potvrdili totožnost pouze jediné oběti, řidiče fordu (†59). Pět osob z druhého vozu zahynulo v plamenech a jejich identita bude stanovena až na základě genetických testů. Stav těl je podle vyšetřovatelů natolik vážný, že jiný způsob určení totožnosti nepřichází v úvahu.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému a provoz na frekventované křižovatce byl na dlouhé hodiny zcela zastaven. Policie zajišťovala stopy, které mají objasnit, jak přesně k nehodě došlo. Polský deník Fakt uvedl, že v době nehody panovaly teploty kolem nuly a vozovka mohla být místy namrzlá. Přesná příčina děsivé srážky však zatím stanovena nebyla a vyšetřování pokračuje.
