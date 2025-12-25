Svátky a volno v roce 2026: Jak si naplánovat dovolenou? A jak vyjdou Vánoce?
Rok 2026 bude rokem prodloužených víkendů! Alespoň tak nám to slibuje nový kalendář, který už mnohým z nás stojí na pracovním stole. Plánovat větší výlet, třeba za hranice všedních dní, tak můžeme hned 7 krát!
Rok 2026 začne ve čtvrtek 1. ledna a skončí ve čtvrtek 31. prosince. V České republice bude mít 250 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 11 jich připadá na dny mimo víkend.
Velikonoce, květnové svátky a Vánoce dávají nejlepší příležitost na delší odpočinek a menší »dovolenou navíc«. Nejlepší strategie při plánování je vzít si pár dní volna kolem státních svátků, aby tak vznikl prostor pro odpočinek bez velkého úbytku cenné dovolené.
Kdy vycházejí dlouhé víkendy?
V roce 2026 můžeme díky svátkům plánovat volno velmi chytře. Zde jsou nejzajímavější možnosti:
Nový rok 2026
1.1. (čtvrtek)
Stačí si vzít 1 den dovolené (pátek 2. 1.) a máme 4 dny volna v kuse.
Velikonoce 2026
3. 4. (pátek) a 6. 4. (pondělí)
Tento klasický velikonoční víkend je ideální pro krátký výlet nebo odpočinek – od pátku do pondělí máme 4 dny volna bez nutnosti brát další volno.
Květen
1. 5. (pátek) a 8. 5. (pátek)
Dva páteční květnové svátky nabízejí další dva samostatné dlouhé víkendy
Červenec
5. 7. (neděle) a 6. 7. (pondělí)
Svátek Cyrila a Metoděje tentokrát vychází na neděli, takže oficiálně volno je pouze v pondělí 6. 7.
Září
28. 9. (pondělí)
Spolu se svátkem získáme další prodloužený víkend.
Říjnové a listopadové svátky
28. 10. (středa) a 17. 11. (úterý)
Oba tyto svátky vycházejí ve středu nebo v úterý. Pokud si vezmete 1 až 2 dny dovolené kolem těchto dat, získáte větší blok volna.
Například před 17. 11. si můžete vzít 16. 11. (pondělí) volno a mít čtyři dny volna (sobota – úterý).
Vánoce 2026
24. 12. (čtvrtek), 25. 12. (pátek) a 26. 12. (sobota)
2. svátek vánoční tentokrát vyjde bohužel na sobotu. Pokud si ale vezmete předvánoční dovolenou 21. 12. (pondělí) až 23. 12. (středa) získáte i s předchozím víkendem celkem 9 dní pro sebe!
Nový rok 2027 prodlouží víkend
1.1. 2027 připadá na pátek, opět si tak užijeme příjemný prodloužený víkend.
Jaké svátky slavíme?
1. 1. 2026 čtvrtek Nový rok / Den obnovy samostatného českého státu
3. 4. 2026 pátek Velký pátek
6. 4. 2026 pondělí Velikonoční pondělí
1. 5. 2026 pátek Svátek práce
8. 5. 2026 pátek Den vítězství
5. 7. 2026 neděle Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2026 pondělí Den upálení mistra Jana Husa
28. 9. 2026 pondělí Den české státnosti
28. 10. 2026 středa Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. 2026 úterý Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2026 čtvrtek Štědrý den
25. 12. 2026 pátek 1. svátek vánoční
26. 12. 2026 sobota 2. svátek vánoční
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.