Svátky a volno v roce 2026: Jak si naplánovat dovolenou? A jak vyjdou Vánoce?

Rok 2026 začne ve čtvrtek 1. ledna a skončí ve čtvrtek 31. prosince. V České republice bude mít 250 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 11 jich připadá na dny mimo víkend.
25. prosince 2025
05:00

Rok 2026 bude rokem prodloužených víkendů!  Alespoň tak nám to slibuje nový kalendář, který už mnohým z nás stojí na pracovním stole.  Plánovat větší výlet, třeba za hranice všedních dní, tak můžeme hned 7 krát!

Rok 2026 začne ve čtvrtek 1. ledna a skončí ve čtvrtek 31. prosince. V České republice bude mít 250 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 11 jich připadá na dny mimo víkend.

Velikonoce, květnové svátky a Vánoce dávají nejlepší příležitost na delší odpočinek a menší »dovolenou navíc«. Nejlepší strategie při plánování je vzít si pár dní volna kolem státních svátků, aby tak vznikl prostor pro odpočinek bez velkého úbytku cenné dovolené.

Kdy vycházejí dlouhé víkendy?

V roce 2026 můžeme díky svátkům plánovat volno velmi chytře. Zde jsou nejzajímavější možnosti:

Nový rok 2026

1.1. (čtvrtek)  

Stačí si vzít 1 den dovolené (pátek 2. 1.) a máme 4 dny volna v kuse.

Velikonoce 2026

3. 4. (pátek) a 6. 4. (pondělí) 

Tento klasický velikonoční víkend je ideální pro krátký výlet nebo odpočinek – od pátku do pondělí máme 4 dny volna bez nutnosti brát další volno.

Květen

1. 5. (pátek) a 8. 5. (pátek) 

Dva páteční květnové svátky nabízejí další dva samostatné dlouhé víkendy

Červenec

5. 7. (neděle) a 6. 7. (pondělí) 

Svátek Cyrila a Metoděje tentokrát vychází na neděli, takže oficiálně volno je pouze v pondělí 6. 7. 

Září

28. 9. (pondělí) 

Spolu se svátkem získáme další prodloužený víkend.

Říjnové a listopadové svátky

 28. 10. (středa) a 17. 11. (úterý)

Oba tyto svátky vycházejí ve středu nebo v úterý. Pokud si vezmete  1 až 2 dny dovolené kolem těchto dat, získáte větší blok volna.  

Například před 17. 11. si můžete vzít 16. 11. (pondělí) volno a mít čtyři dny volna (sobota – úterý).

Vánoce 2026

24. 12. (čtvrtek), 25. 12. (pátek) a 26. 12. (sobota)

2. svátek vánoční tentokrát vyjde bohužel na sobotu. Pokud si ale vezmete předvánoční dovolenou 21. 12. (pondělí) až 23. 12. (středa) získáte i s předchozím víkendem celkem 9 dní pro sebe!

Nový rok 2027 prodlouží víkend

1.1. 2027 připadá na pátek, opět si tak užijeme příjemný prodloužený víkend.

Jaké svátky slavíme?

1. 1. 2026             čtvrtek    Nový rok / Den obnovy samostatného českého státu

3. 4. 2026             pátek   Velký pátek

6. 4. 2026             pondělí   Velikonoční pondělí

1. 5. 2026             pátek   Svátek práce

8. 5. 2026             pátek   Den vítězství

5. 7. 2026             neděle   Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7. 2026             pondělí   Den upálení mistra Jana Husa

28. 9. 2026          pondělí   Den české státnosti

28. 10. 2026        středa  Den vzniku samostatného československého státu

17. 11. 2026        úterý  Den boje za svobodu a demokracii

24. 12. 2026        čtvrtek   Štědrý den

25. 12. 2026        pátek   1. svátek vánoční

26. 12. 2026        sobota   2. svátek vánoční

 

Video  Expertka o trendech letošních Vánoc: Raději červenou klasiku nebo extravaganci? 
Video se připravuje ...

Témata:
dovolenákalendářrok 2026svátky v roce 2026volno v roce 2026VánocesvátekVelikonoceVelikonoční pondělíVelký pátekvíkendSvátek práceŠtědrý denNový rokDen vítězstvíCyril a MetodějDen boje za svobodu a demokracii
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud