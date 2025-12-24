A zase ta prskavka: V Řitce od ní vzplál vánoční stromek, majitel se nadýchal zplodin

Od prskavky vzplál vánoční stromek.
Od prskavky vzplál vánoční stromek.
24. prosince 2025 
24. prosince 2025
18:55

Hasiči ve středu odpoledne zasahovali v rodinném domě v Řitce u Prahy u požáru vánočního stromku, který se vznítil od prskavky. Majitel se nadýchal zplodin, hasiči ho předali zdravotnické záchranné službě.

Událost byla hlášena v 15:30. Hasiči byli na místě do deseti minut a požár rychle dostali pod kontrolu. „Hořel jenom stromeček od prskavky. Budova byla zakouřená,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Před 17:00 hasiči zásah ukončili.

Na Vánoce hasiči opakovaně upozorňují na zvýšené riziko požárů v domácnostech. Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při používání otevřeného ohně, prskavek a svíček, nenechávat hořící dekorace bez dozoru a umisťovat je v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Doporučují také mít po ruce základní hasicí prostředky a nepodceňovat ani zdánlivě drobná rizika, která mohou vést k vážným následkům.

Video  Požár domu v Hostivici u Prahy, 24. prosince 2025  - HZS Středočeského kraje
Video se připravuje ...

otto fordmustang ( 24. prosince 2025 19:49 )

opravdový DOMOV máte jen jeden ! 👍

otto fordmustang ( 24. prosince 2025 19:48 )

Oheň SFOUKNĚTE vykonejte potřebu a ZAPALTE znova, Nic to nestojí jen přemýšlet a věřte, aby jste se za těch pár seKUND měli kam vrátit ? 😕 👎

otto fordmustang ( 24. prosince 2025 19:45 )

Opravdu HASIČI nehovoří do větru 🙁 buďte na sebe opatrní osobně jsem zažil vzplanutí Adventního věnce a je to fofr a stál jsem 2.metry od něj !

Nikdy se nevzdalujte od zažehnuty svíčky ani kdyby jste se měli doslova (pochc@t) Věřte mi ! 😨

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
