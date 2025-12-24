A zase ta prskavka: V Řitce od ní vzplál vánoční stromek, majitel se nadýchal zplodin
Hasiči ve středu odpoledne zasahovali v rodinném domě v Řitce u Prahy u požáru vánočního stromku, který se vznítil od prskavky. Majitel se nadýchal zplodin, hasiči ho předali zdravotnické záchranné službě.
Událost byla hlášena v 15:30. Hasiči byli na místě do deseti minut a požár rychle dostali pod kontrolu. „Hořel jenom stromeček od prskavky. Budova byla zakouřená,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Před 17:00 hasiči zásah ukončili.
Na Vánoce hasiči opakovaně upozorňují na zvýšené riziko požárů v domácnostech. Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při používání otevřeného ohně, prskavek a svíček, nenechávat hořící dekorace bez dozoru a umisťovat je v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
Doporučují také mít po ruce základní hasicí prostředky a nepodceňovat ani zdánlivě drobná rizika, která mohou vést k vážným následkům.
