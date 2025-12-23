Obrovská předvánoční tragédie: Zřícená střecha zavalila dělníky, tři mrtví
Tragédie se odehrála v úterý před Štědrým dnem ve východoslovenském městě Veľké Kapušany. Při rekonstrukci v objektu soukromé firmy se zřítila střecha garáže a zavalila pracující dělníky. Tři z nich neštěstí nepřežili.
Parta dělníků měla pracovat na zabezpečení statiky střechy. Něco se ale pokazilo a konstrukce se propadla. Podle serveru Noviny.sk stihli dva pracovníci včas utéct do bezpečí, jejich další kolegové ale takové štěstí neměli.
Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky, začaly sutiny prohledávat. Všude ale bylo zlověstné ticho, zpod trosek se neozývalo žádné volání o pomoc. „V troskách byla nalezena jedna osoba při vědomí, záchranáři ji převezli do nemocnice,“ uvedli policisté. Zranění si podle lékařů vyžádá několikatýdenní pobyt v nemocnici.
Další pracovníci ale takové štěstí v neštěstí neměli. „Tři osoby byly v sutinách nalezené bez známek života,“ dodali policisté s tím, že na místě předvánoční tragédie jsou nadále přítomní a dokumentují všechny okolnosti.
