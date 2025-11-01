Tragická smrt dělníka na Kladensku: Zavalila ho zemina

Ilustrační foto: Náčiní a zemina
Ilustrační foto: Náčiní a zemina  (Autor: ChatGPT)
Autor: ČTK - 
1. listopadu 2025
10:13

V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Rymáň je součástí obce Svárov. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina se sesunula ve výkopu, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

Hasiči k zavalenému muži vyjížděli po 16:00. "Byl zcela zasypán, zahájili jsme záchranné práce," uvedl Sýkora a dodal, že během osmi minut hasiči zabezpečili výkop a odhalili mužovu hlavu. Následně lékař konstatoval smrt zavaleného. Poté pokračovalo vyprošťování jeho těla. Hasiči na místě pracovali do pozdních večerních hodin.

V Holubicích u Prahy 22. října zemřel dělník, na kterého spadla zeď. Neštěstí se podle policie stalo zřejmě při demoličních pracích ve starším zemědělském objektu. Okolnosti úmrtí vyšetřují kriminalisté.

Témata:
smrtzeminaokres KladnodělníkpříkopHolubiceJan SýkoraSvárov
Válka na Ukrajině

