O zvěrstvech oblíbeného trenéra věděla vesnice roky: Konečně spadla klec
Ten, který byl pro chlapce vzorem a uznávanou autoritou, se zachoval tím nejodpornějším způsobem. O jeho predátorském chování se vědělo roky, bylo to však veřejným tajemstvím. Nyní konečně spadla klec a oblíbený učitel a trenér byl odsouzen.
O šokujícím případu informoval slovenský Deník N, který ponechal jméno učitele a název vesnice v tajnosti. K sexuálnímu zneužívání mladých chlapců docházelo celé roky jak ve škole, tak ve vesnickém fotbalovém klubu. Než se věc dostala k soudu, nebyl nikdo schopný sexuální ohavnosti utnout.
Budoval si pověst důvěryhodného chlapíka
Podle rozsudku trenér zneužil až 9 mladých chlapců ve věku od 6 do 16 roků.
Půdu pro svoje zvěrstva si pečlivě připravoval. Postupně si získával důvěru a respekt chlapců, a jelikož působil jako starší autorita, chlapci k němu vzhlíželi a měli ho rádi. Když s nimi zůstal sám v kanceláři nebo v šatně, chopil se příležitosti a dotýkal se jich na intimních místech a dával jim nevhodné sexuální návrhy.
Chlípník na malé vesnici působil jako autorita. Jako učitel i trenér měl velmi dobrou pověst a ve fotbalovém klubu zastával několik funkcí. Rovněž hrál na vesnických slavnostech na harmoniku. Fotbalový klub ho dokonce považoval za nenahraditelného. Vrchol všeho je, že ani po dobu vyšetřování ho nestáhli z vyučování ani tréninků.
Slovenský fotbalový svaz si sype popel na hlavu a přiznává, že jeho lokální orgány nejednaly dostatečně rychle.
Vše vyřešila až celonárodní disciplinární komise, která pedofilovi pozastavila činnost. Muž byl za prasárny na nevinných dětech odsouzen na 9 let vězení ačkoliv stále opakuje, že je nevinný.
