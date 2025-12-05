Miss pedofil lovila kořist mezi žáky: Nyní si posedí pár let v chládku a ztratí možnost učit

Rebecca dostala přísný trest.
Rebecca dostala přísný trest.
Žena za své delikty dostala přísný trest.
Rebecca jde k soudu.
Rebecca na cestě k soudu.
Autor: avi - 
5. prosince 2025
14:22

Odsouzená učitelka, které se ve Velké Británii přezdívá Miss pedofil, čelí dalšímu maléru. Nejenže si odpykává přísný trest za zneužití dvou nezletilých chlapců. Teď to vypadá, že po návratu z lochu nebude už nikdy moct učit. 

Rebecca Joynesová (30) začala mladé chlapce obtěžovat při hodině matematiky informuje deník Sun. Byla po rozchodu po několikaletém vztahu a pozornost nezletilých kluků si užívala.

Místo bonbonů lákala na pásek Gucci

Nezvládla však ukočírovat svůj chtíč a jednoho patnáctiletého chlapce nalákala na pásek Gucci v hodnotě téměř deset tisíc korun do svého bytu a pak s ním dvakrát měla sex.

Přestože chlapce prosila, aby nikomu nic neříkal, mladík se pochlubil kamarádům a poslal jim fotku, kde na něm učitelka leží.

V říjnu 2021 bylo zahájeno policejní vyšetřování a následně byla zatčena a propuštěna na kauci pod podmínkou, že se nebude vídat s žádným dítětem mladším 18 let.

Dvakrát vstoupila do stejné řeky

Predátorka si však nemohla pomoct a vyhlídla si další kořist. Tentokrát poslala lechtivou fotku svého pozadí 16letému chlapci a nalákala ho do svého bytu na pizzu, rozházené okvětní lístky růží a stírací los.

Poté ho připravila o panictví. Udržovala s ním poměr delší dobu, a dokonce i otěhotněla. Dítě jí bylo ihned po porodu odebráno.

Pozdě plakala nad rozlitým mlékem a nelítostný soud ji poslal na šest a půl let do vězení. Soudkyně Kate Cornellová při vynášení rozsudku kroutila hlavou nad dechberoucí drzostí a ohromující arogancí Jonesové. 

Ve čtvrtek se konalo slyšení ohledně zneužití důvěryhodného postavení a poškození učitelského povolání. Nejspíš bude mít trvalý zákaz učit, a navíc bude vedena doživotně jako sexuální delikvent.

Rebecca dostala přísný trest.
Rebecca dostala přísný trest.
Žena za své delikty dostala přísný trest.
Rebecca jde k soudu.
Rebecca na cestě k soudu.

Video  Na lyžáku učitel zneužil 17 chlapců základní školy. Po dvou letech čeká na svůj trest.  - Repro foto/TV JOJ
Video se připravuje ...

Témata:
těhotenstvíučitelkavězenízákonkaucepredátorsexuální obtěžováníGuccipedofilSpojené království
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Zombie útočí ( 6. prosince 2025 11:09 )

No, moc pěkná není 🧐

Otto Mustang ( 5. prosince 2025 17:17 )

vycestuje z Británie a je po problému! Všude jinde bude za Star. 👍

Španělsko kraluje věkem pro šuk čti pohlavní způsobilost 13. let !

Chorvatsko i Itálie 14. let - Co se tady řeší? 😨

Holka mohla být zoufalá a chtěla dítě a rozhodně Ne zřejmě s tamním Indem 😨 Já ji fandím zmiz z puratánské a zkostnatělé Anglie ! 👎

Alfredo ( 5. prosince 2025 16:53 )

I rozhýbat je musela 😁 😁

Uživatel_5313099 ( 5. prosince 2025 15:16 )

Kluci si chtěli užívat, teď mají po školení. Blbci. U holek je ta nátura jiná, ale ukažte puberťákovi co si může užít.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud