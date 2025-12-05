Miss pedofil lovila kořist mezi žáky: Nyní si posedí pár let v chládku a ztratí možnost učit
Odsouzená učitelka, které se ve Velké Británii přezdívá Miss pedofil, čelí dalšímu maléru. Nejenže si odpykává přísný trest za zneužití dvou nezletilých chlapců. Teď to vypadá, že po návratu z lochu nebude už nikdy moct učit.
Rebecca Joynesová (30) začala mladé chlapce obtěžovat při hodině matematiky informuje deník Sun. Byla po rozchodu po několikaletém vztahu a pozornost nezletilých kluků si užívala.
Místo bonbonů lákala na pásek Gucci
Nezvládla však ukočírovat svůj chtíč a jednoho patnáctiletého chlapce nalákala na pásek Gucci v hodnotě téměř deset tisíc korun do svého bytu a pak s ním dvakrát měla sex.
Přestože chlapce prosila, aby nikomu nic neříkal, mladík se pochlubil kamarádům a poslal jim fotku, kde na něm učitelka leží.
V říjnu 2021 bylo zahájeno policejní vyšetřování a následně byla zatčena a propuštěna na kauci pod podmínkou, že se nebude vídat s žádným dítětem mladším 18 let.
Dvakrát vstoupila do stejné řeky
Predátorka si však nemohla pomoct a vyhlídla si další kořist. Tentokrát poslala lechtivou fotku svého pozadí 16letému chlapci a nalákala ho do svého bytu na pizzu, rozházené okvětní lístky růží a stírací los.
Poté ho připravila o panictví. Udržovala s ním poměr delší dobu, a dokonce i otěhotněla. Dítě jí bylo ihned po porodu odebráno.
Pozdě plakala nad rozlitým mlékem a nelítostný soud ji poslal na šest a půl let do vězení. Soudkyně Kate Cornellová při vynášení rozsudku kroutila hlavou nad dechberoucí drzostí a ohromující arogancí Jonesové.
Ve čtvrtek se konalo slyšení ohledně zneužití důvěryhodného postavení a poškození učitelského povolání. Nejspíš bude mít trvalý zákaz učit, a navíc bude vedena doživotně jako sexuální delikvent.
