Učitel brutálně zneužíval svou studentku: Prozradily ho kousance na jejím těle!
Učitel židovské školy byl zatčen poté, co neudržel svůj chtíč na uzdě a začal zneužívat studentku. Když už toho na dívku bylo moc a tělo měla pokryté kousanci a modřinami, svěřila se jinému učiteli. Pro komunikaci s dívkou si vybral poměrně zvláštní způsob – využíval sdílený dokument na Googlu, který je velmi oblíbený mezi pedofily.
Elias Gordon Farley (26) vyučoval přírodní vědy na Židovské akademii Donny Kleinové na Floridě informuje deník Sun. Podle vyšetřovatelů se predátor neštítil ničeho a se studentkou si užíval ve škole i doma. Aby si připravil půdu pod nohama, začal s dívkou nejdříve komunikovat přes sdílený dokument na Googlu. Tento styl komunikace je mezi pedofily oblíbený, protože nabízí soukromí a je těžce dohledatelný.
Letmé doteky se rychle zvrhly v sex
Právě tento dokument podle policistů obsahoval erotický obsah s popisy sexuálních aktů a plány, kdy a kde se budou moci setkat v soukromí.
Dívka vyšetřovatelům sdělila, že ze začátku se jí Farley dotýkal pod oblečením, netrvalo však dlouho a během několika týdnů se jejich schůzky zvrhly v orální sex a jiné sexuální praktiky.
Dívka policistům řekla, že minulý měsíc dvakrát navštívila učitelův dům, když byl jeho spolubydlící pryč a pravdivost jejího tvrzení potvrdila domovní prohlídka.
Důkazy hovoří jasně
Policie uvedla, že našla ložní prádlo, obaly od kondomů a nábytek, které odpovídaly popisu. Usvědčil ho také záznam ze školní bezpečnostní kamery, který ukázal, jak dvojice společně vstoupila do kabinetu a zůstala tam hodinu.
18. listopadu už toho na dívku bylo moc a svěřila se učiteli výtvarné výchovy. Ukázala mu modřiny a kousance na svém těle a tvrdila, že pocházejí od Farleyho. Školní vedení následující den učitele okamžitě suspendovalo a zároveň nahlásilo obvinění příslušným orgánům. Farley odmítl vypovídat a 4. prosince byl umístěn do vazby.
Bývalý učitel byl obviněn z nezákonného sexuálního styku s nezletilou osobou a ze zneužití studenta ze strany autority.
