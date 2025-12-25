Tragédie v dovolenkovém ráji: Při romantické plavbě po Nilu zemřela turistka
Oblíbená romantická plavba po řece Nil v Egyptě, která je vyhledávanou atrakcí mezi turisty, skončila tragicky. Kvůli riskantnímu manévru kapitána se srazily dvě lodi a následky jsou katastrofální. Zemřela turistka z Itálie a tři kajuty jsou zcela zdemolované.
V neděli v podvečer, zhruba 30 kilometrů jižně od Luxoru, se turisté kochali západem slunce a poklidně pluli po řece Nil zpět do hotelu. Z ničeho nic provedl kapitán lodi Beau Rivage riskantní manévr a plnou parou narazil do protijedoucí lodi Opera. O tragédii informuje egyptský deník Independent.
Smrt na palubě
Manévr byl zcela v rozporu s pravidly plavby a měl katastrofické následky. Italská turistka (†50) utrpěla těžké poranění plic. Přes intenzivní snahu lékařů zemřela krátce po převozu na jednotku intenzivní péče. Další těžce zranění nebyli hlášeni.
Náraz také poškodil příď lodi Opera a zdemoloval tři kajuty na lodi Beau Rivage.
Podle vyjádření Správy říční dopravy byla kapitánovi lodi Beau Rivage odebrána a pozastavena kapitánská licence a incident se bude vyšetřovat. Italské ministerstvo zahraničí úmrtí ženy potvrdilo.
Tragédie na Nilu není ojedinělá
Luxor je díky impozantním památkám vyhledávaným cílem turistů a každoročně přitahuje tisíce návštěvníků.
Oblíbené jsou také romantické plavby po Nilu s pozorováním západu slunce. Nedělní tragický incident však nebyl ojedinělý.
Koncem října na jedné lodi vypukl požár, který loď zcela zničil. Na palubě bylo kolem šedesáti Italů, ti však byli všichni zachráněni.
