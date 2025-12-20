Správce márnice prodával lidské ostatky: „Zákazníci“ chtěli mozek i kůži

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Harvard
Harvard sídlí ve městě Cambridge ve státě Massachusetts.
Harvard patří do sdružení osmi elitních soukromých univerzit na severovýchodě USA známé jako Ivy League (Břečťanová liga).
Autor: btk, ČTK - 
20. prosince 2025
05:00

Bývalý správce márnice Patrick Casey na Harvardské univerzitě prodával části lidských těl. Od roku 2018 až 2023 dokázal najít kupující z celé USA. Jednomu člověku měl dokonce prodat kůži, dotyčný ji prý následně svázal do knihy. Soud bývalého správce poslal na 8 let za mříže.

Těla bývalý správce kradl z Harvardovy univerzity, která je získávala darem pro výuku a výzkumné účely. Prodávat měl například hlavy, mozky, kůži či kosti, napsal už v roce 2023 zpravodajský server stanice CNN. Právě před dvěma lety policisté správce zadrželi.

Od jednoho ze zákazníků muž dostal celkem 37 000 dolarů (přes 800 000 korun). Správce svým klientům údajně umožnil, aby si vybrali ostatky, které chtěli koupit, přímo v márnici. Jak uvedl server Metro.co, jeden z kupujících si měl od správce koupit lidskou kůži, kterou chtěl následně svázat do knihy. Po dvou letech vyšetřování úřady definitivně rozhodly. Bývalého správce poslal soud na 8 let do vězení.

„Některé zločiny se vzpírají pochopení,“ uvedl prokurátor Gerard Karam. Podle něj krádež lidských ostatků zasahuje „samotnou podstatu toho, proč jsme lidé“.

Vedení fakulty se omluvilo lidem, jejichž blízcí se rozhodli univerzitě darovat své tělo. Na to má univerzita speciální program. Poté, co tělo využije pro stanovené účely, fakulta obvykle nechá ostatky zpopelnit a vrátí je rodině mrtvého či je pohřbí na hřbitově.

Video  Děsivý požár v Hongkongu: Peklo kvůli cigaretě?!  - X
Video se připravuje ...
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Harvard
Harvard sídlí ve městě Cambridge ve státě Massachusetts.
Harvard patří do sdružení osmi elitních soukromých univerzit na severovýchodě USA známé jako Ivy League (Břečťanová liga).

Témata:
vězenísoudprodejmozekmrtvolymárnicetělaUSAkůžeHarvardova univerzitaknihavěznicePatrick Casey
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5814834 ( 20. prosince 2025 06:15 )

byla poptávka a tak udělal nabídku, 😕 řídil se pravidly volného trhu

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud