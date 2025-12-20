Správce márnice prodával lidské ostatky: „Zákazníci“ chtěli mozek i kůži
Bývalý správce márnice Patrick Casey na Harvardské univerzitě prodával části lidských těl. Od roku 2018 až 2023 dokázal najít kupující z celé USA. Jednomu člověku měl dokonce prodat kůži, dotyčný ji prý následně svázal do knihy. Soud bývalého správce poslal na 8 let za mříže.
Těla bývalý správce kradl z Harvardovy univerzity, která je získávala darem pro výuku a výzkumné účely. Prodávat měl například hlavy, mozky, kůži či kosti, napsal už v roce 2023 zpravodajský server stanice CNN. Právě před dvěma lety policisté správce zadrželi.
Od jednoho ze zákazníků muž dostal celkem 37 000 dolarů (přes 800 000 korun). Správce svým klientům údajně umožnil, aby si vybrali ostatky, které chtěli koupit, přímo v márnici. Jak uvedl server Metro.co, jeden z kupujících si měl od správce koupit lidskou kůži, kterou chtěl následně svázat do knihy. Po dvou letech vyšetřování úřady definitivně rozhodly. Bývalého správce poslal soud na 8 let do vězení.
„Některé zločiny se vzpírají pochopení,“ uvedl prokurátor Gerard Karam. Podle něj krádež lidských ostatků zasahuje „samotnou podstatu toho, proč jsme lidé“.
Vedení fakulty se omluvilo lidem, jejichž blízcí se rozhodli univerzitě darovat své tělo. Na to má univerzita speciální program. Poté, co tělo využije pro stanovené účely, fakulta obvykle nechá ostatky zpopelnit a vrátí je rodině mrtvého či je pohřbí na hřbitově.
