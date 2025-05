Kráska měla pašovat drogy do Gruzie: Doživotí v nelidském kriminálu?!

Bella May Culleyová, pohřešovaná rodinou po dovolené v Thajsku, byla zadržena na letišti v Gruzii. Místní policie u ní objevila 14 kilogramů marihuany. Mladé dívce teď hrozí až doživotní trest ve věznici, kterou lidsko-právní organizace Human Rights Watch označila za nelidskou.

Bella May z britského Billinghamu byla až do minulého týdne považována za nezvěstnou. Její rodina s ní naposledy komunikovala 3. května, kdy se nacházela v thajském letovisku Pattaya. Když náhle přestala komunikovat, její rodiče zalarmovali thajskou policii a začalo rozsáhlé pátrání.

K šoku celé rodiny však byla mladá žena zadržena v Gruzii, 4 000 kilometrů daleko. Na mezinárodním letišti v Tbilisi ji přistihli při pokusu propašovat do země 14 kilogramů marihuany a 20 balíčků hašiše. Drogy byly údajně ukryty ve 34 hermeticky uzavřených baleních v jejím zavazadle.

Culleyová čelí obvinění z nezákonného nákupu, držení a dovozu omamných látek v mimořádně velkém množství. Gruzínské ministerstvo vnitra uvedlo, že jí za tento trestný čin hrozí až 20 let vězení nebo dokonce doživotí. Soudce jí zamítl možnost propuštění na kauci z obavy, že by se pokusila vrátit do Británie.

Pokud bude shledána vinnou, může skončit v jediném ženském vězení v zemi. Věznice Tbilisi No.5. byla v roce 2006 organizací Human Rights Watch označena za „nelidskou“ a „urážku civilizované společnosti“. Podle zpráv je věznice přeplněná, ve špatném technickém stavu a panují v ní otřesné hygienické podmínky.

Matka dívky, Lyanne Kennedyová, uvedla pro deník Daily Mail, že od začátku měla z dceřiny cesty špatný pocit. „Nechtěla jsem, aby do Thajska jela. Prosila jsem ji, ať se vrátí. Ale chtěla se znovu setkat s přáteli, které tam poznala během minulé návštěvy,“ řekla nešťastně.

Zatím není jasné, proč mladá dívka opustila Thajsko a jak přesně se dostala do Gruzie. Její případ nadále vyšetřují gruzínské orgány a média spekulují, že za jejím přesunem mohl stát únos nebo manipulace.

Není vyloučeno, že byla do pašování drog zatažena nevědomky, případně se stala obětí organizované skupiny, jenž ji využila jako kurýra. Jakou roli v celém případu sehráli lidé, s nimiž se v jihovýchodní Asii stýkala, zůstává nejasné.