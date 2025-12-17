Mladík věznil školáka (12) v chatrči: Soud rozhoduje o vazbě pro únosce
Okresní soud ve Zlíně schválil vazbu pro pětadvacetiletého muže, kterého kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Hoch byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy nedorazil do školy. V Halenkovicích a okolí po něm do neděle pátrala policie a stovky lidí. Muž hocha podle policie unesl a věznil v chatě v sousední Žlutavě. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policii.
Kriminalisté muže obvinili v úterý 16. prosince z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Obviněnému hrozí v případě prokázání viny a odsouzení až výjimečný trest. Podnět k podání návrhu na vzetí stíhaného muže do vazby adresovali policisté na krajské státní zastupitelství v úterý dopoledne. Okresní soud vydal souhlas o vzetí do vazby v dopoledních hodinách 17. prosince.
„V dané věci jsem rozhodla tak, že došlo k vzetí obviněného do vazby. Hrozí nebezpečí, že by mohl uprchnout, nebo se skrývat vzhledem k tomu, že mu hrozí vysoký trest,“ uvedla soudkyně Jitka Macháňová.
Mladík se podle státního zástupce Martina Malůše vzdal práva na stížnost. „Obviněný nevypovídal, je to jeho způsob obhajoby,“ uvedl Malůš s tím, že další okolnosti jednání komentovat nebude. Pouze uklidnil veřejnost, že v celé věci figuruje pouze jedna poškozená osoba a jeden podezřelý. „V tuto chvíli nejsou dány žádné poznatky, že by se na této trestné činnosti mohla nějaká jiná osoba podílet.“
Hoch byl podle policie po nalezení v pořádku, ačkoliv na těle měl mít stopy po fyzickém napadení. Policie poděkovala všem, kteří se na několikadenním pátrání podíleli. Vzhledem k věku oběti a s ohledem na respektování soukromí chlapce a jeho rodiny policie k případu neplánuje v nejbližší době zveřejňovat žádné další informace.
Únosce se již krátce po zadržení k činu údajně přiznal. Podle všeho se rodiny znaly. Jaký motiv ovšem pachatel měl je stále nejasné. Školáka přepadl na cestě do školy a odvezl ho do nenápadné a poměrně zanedbané chaty v Žlutavě.
Dětem a rodičům z Halenkovic psycholožka tamní základní školy nabídla individuální konzultace, s každou třídou školy se zhruba dvěma stovkami žáků bude pracovat skupinově. Případ uneseného a vězněného chlapce se tamních dětí dotkl. Chlapec sice chodí na jinou školu, z vesnice se však znají a celá obec případem žije.
