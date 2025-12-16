Tragédie v Kadani: Z okna paneláku vypadlo dítě, nepřežilo

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: David Malík)
Autor: rv - 
16. prosince 2025
15:05

Otřesná tragédie se odehrála v úterý na sídlišti v Kadani na Chomutovsku. Z okna panelového domu vypadlo dítě. Zraněním podlehlo.

„Mohu potvrdit, že v dopoledních hodinách došlo k úmrtí mladistvé osoby po pádu z vyššího patra panelového domu,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Neštěstí se odehrálo v okrajové části města.

Podle informací Blesku se nejednalo přímo o dítě mladšího školního věku, ale teenagera. Přesný věk, i zda se jednalo o chlapce či dívku, policisté s ohledem na mládí oběti neuvedli. „Okolnosti se intenzivně zabýváme, prověřují je kriminalisté,“ dodala mluvčí.

