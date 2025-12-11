Špína z 90. let u soudu: Střet bossů podsvětí!
U soudu v Banské Bystrici v úterý stanul obávaný šéf podsvětí Róbert Lališ. Proti mafiánovi zvaném Kýbl svědčil jeho bývalý spolupracovník a notoricky proslulý zločinec Mikuláš Černák. Prozradil, že se spolu podíleli na první demonstrativní vraždě na Slovensku, při které zahynuli dva bratři!
U banskobystrického soudu se po dlouhé době znovu podívali na divoká 90. léta. Obžaloba vedená proti Lališovi obsahovala celou řadu věcí, mezi nimi i brutální vraždu.
V roli korunního svědka stanul v den svých narozenin notoricky proslulý slovenský mafián Mikuláš Černák. Ten u soudu potvrdil, že s Lališem v minulosti spolupracoval v rámci běžných podnikatelských i nelegálních aktivit. „Býval to člen skupiny Miroslava Sýkory. Po jeho smrti vedení převzal,“ pronesl podle deníku Plus JEDEN DEŇ u soudu Černák. Šéf podsvětí Sýkora byl zavražděn v roce 1997.
Popsal i spoluúčast na brutálním mordu.Na pokyn tehdejšího hlavního slovenského mafiánského bosse Miroslava Sýkory údajně nastražil bombu do auta Vladimíra Daniše. Při útoku zemřel i jeho bratr Jozef. Mělo zřejmě jít o první demonstrativní vraždu bratislavského podsvětí.
Černák prý Sýkorovi opatřil výbušninu, kterou při vraždě použili. „Vložili mu jí do auta pod sedačku. Daniš ale dlouho nevycházel z domu, museli to tam proto sledovat,“ popsal. Pozorování oběti probíhalo z nedalekého parčíku. Nálož prý nevybuchla hned, a Lališ tak musel auto chvilku pronásledovat, aby se o dokonání činu přesvědčil. „Nakonec posměšným tónem řekl, že tělo to roztrhalo na kusy a hlava skončila na kapotě,“ vzpomínal Černák.
Cílem útoku se prý Daniš stal kvůli svému neřízenému chování. Měl údajně navštěvovat mafiánské podniky a v nich okrádat a bít číšníky a sexuálně napadat číšnice. „Tou dobou byl Sýkora za bosse podsvětí a kvůli tomuhle ztrácel autoritu. Dělali si z něj legraci. To byl asi hlavní důvod,“ popsal Černák.
Z brutálního skutku jsou obviněni oba dva muži. Lališ však opakovaně prohlásil, že ho Černák obviňuje neprávem. Cítí se prý nevinný a zmiňované skutky prý nespáchal. „Mikuláš se jen snaží dosáhnout vlastních zájmů. Cíleně manipuluje svědky i veřejnost,“ řekl.
