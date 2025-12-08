Nepochopitelný „vtip“ influencerky Anny: Syna zavřela do pytle a vysála vzduch!
Ruská influencerka vyvolala na internetu extrémní rozhořčení, když zveřejnila znepokojivé video. Zavřela malého syna do vakuového pytle a odsála z něj vzduch. Nebezpečný experiment mohl chlapce stát život!
Ruská influencerka Anna Saparinova (36) zveřejnila na sociálních sítích znepokojivé video syna ve vakuovém pytli. Chlapec zadržoval dech a matka z pytle odsávala vzduchu. Dítě bylo bez kyslíku několik sekund, dokud nezačalo volat o pomoc. Nebezpečný žert strhl na internetu vlnu negativních reakcí.
Podle některých žena udělala „experiment“ se synem pro pozornost a slávu na sociálních sítích. Na platformě X se šířila hromada šokovaných reakcí. „Co by tě sakra přimělo myslet si, že je v pohodě jim (dětem pozn. red.) doslova brát vzduch?“ komentoval jeden z naštvaných diváků. „Video, kde ruská matka zavírá své dítě do plastového sáčku a vyfukuje vzduch, není jen šokující rodičovské selhání; je to symbol hlubšího kulturního zkreslení. Vysílat ohrožení jako zábavu znamená přijmout barbarství a proměnit lidskou zranitelnost v podívanou,“ vyjádřil se další.
Služby na ochranu dětí žádají úřady, aby influencerku prověřily. Podle mnohých žena není způsobilá být rodičem a využívat děti ke slávě na sociálních sítích. Označili to za vykořisťování a nezodpovědnost, informoval server Albawana.
