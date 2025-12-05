Bezdomovec na Kladně se zaklínil mezi trubkami: Bez pomoci by tam umrznul!
Do prekérní situace se dostal starší bezdomovec na Kladensku. Zaklínil se mezi trubkami pod mostem a nedokázal se svépomocí dostat ven. Městská policie společně s kolemjdoucím zasáhla a muže osvobodila. Silně podnapilý spolunocležník ale celou akci hatil a napadal policejní hlídku.
Městská policie Kladno dostala 28. listopadu oznámení o zaklíněném bezdomovci (64) mezi trubkami pod Sítenským mostem. „Teď za mnou přišel pán, který byl pod mostem a řekl, že mezi trubkami uvízl nějaký starý bezdomovec. Tak jestli sem můžete přijet, on tady na vás počká,“ popsal volající z benzinky na tísňové lince, uvedla MP Kladno. Policie neváhala a okamžitě se vydala na místo. U pumpy se střetla s pozorným mužem, který bezdomovce objevil a bál se o jeho život.
Bezdomovec visel zaklíněný mezi trubkami a nohy mu vlály ve vzduchu. Svépomocí se nedokázal vyprostit. Na místě byl ještě jeho silně podnapilý spolunocležník, který nejdříve spal a později hatil záchrannou akci a napadal policejní hlídku. Uvězněný muž byl pomočený a vypadalo to, že už tam nějakou dobu visí.
Ukázalo se, že se svědek bál o jeho život oprávněně. Kdyby muž zůstal na místě viset i přes noc, hrozilo mu promrznutí. Po vyproštění ho chtěli převézt do nemocnice, starý bezdomovec ale odmítl. Bezohledného opilého kamaráda chtěla policie odvézt na nejbližší služebnu, nakonec k tomu kvůli vytíženosti a následnému uklidnění agresora nedošlo. Případ se bude dále vyšetřovat pro podezření ze spáchání přestupku.
Dobytkové ožralí 😡