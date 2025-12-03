První letošní požár od adventního věnce: Zranili se dospělí i dítě
V Písku hořelo v bytě kvůli svíčce z věnce jen den po začátku adventu. Hasiči museli po příjezdu přivolat záchranáře ke třem lidem, včetně jednoho dítěte. Oheň se podařilo rychle uhasit, přesto napáchal značné škody.
K požáru došlo brzy ráno v pondělí 1. prosince v Kollárově ulici. „Zahoření od svíčky v bytě zlikvidovali během několika minut. Velitel zásahu si pro tři osoby v bytě vyžádal záchrannou službu,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Záchranáři ošetřili dva dospělé a dítě, do nemocnice však nemusel nikdo. Požár podle mluvčí způsobil škodu 210 tisíc korun.
Hasiči varují: Svíčky nejsou jen dekorace
S příchodem adventu připomínají hasiči nutnost zacházet se svíčkami stejně opatrně jako s jakýmkoli jiným otevřeným ohněm. Upozorňují také na správný výběr svíček — klasické typy rychle prohořívají a mohou snadno zapálit suché větvičky či hořlavé ozdoby, které na věncích běžně bývají.
Rychlý zásah zabránil větší tragédii
Požár se podařilo rychle lokalizovat a dohasit jedním vysokotlakým proudem. Díky včasnému zásahu se oheň nerozšířil do dalších místností.
I tak ale připomněl, že nepozornost u zapáleného věnce může vést k nebezpečným situacím a ohrozit zdraví, majetek i vánoční pohodu.
