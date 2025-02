Lužicemi na Hodonínsku se v úterý před devátou hodinou večerní rozlehl výbuch. Šlo o rodinný dům sloužící jako penzion. V jednom z pokojů měl host vařit pervitin. Okamžitě se tam sjelo sedm hasičských jednotek, které nasadily čtyři vodní proudy.



Vařil v penzionu pervitin

„Policisté našli zraněného muže, který pokoj obýval a po výbuchu z domu utekl. Případ kvalifikujeme jako obecné ohrožení z nedbalosti,“ řekl mluvčí policie Petr Vala. „Celkově se z domu evakuovala osm lidí, z nichž dva skončili v péči záchranářů,“ upřesnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle zjištění Blesk.cz se výbuch odehrál v penzionu, kde si jeden z hostů objednal pokoj a vařil v něm drogy, konkrétně pervitin. Potvrdil to spolumajitel zařízení. „Po výbuchu se dostal nějak ven a popálený utekl, Měli ho prý najít až v Kosticích,“ řekl Blesk.cz.

Pokoj je kompletně zničený

Výbuch zničil okno i kompletní vybavení pokoje. To leželo ve středu dopoledne na trávníku před penzionem. „Známí nám pomohou zabezpečit zničené okno a odvezeme to, co z věcí uvnitř zbylo,“ dodal spolumajitel penzionu.

Zatímco v Lužicích zůstalo jen u materiální škody, která je podle hasičů asi 2,5 milionu korun, v Milešovicích na Vyškovsku skončil požár rodinného domu tragicky. „Přestože škoda nebyla nijak vysoká, uvnitř jsme našli osobu, která zemřela,“ dodal mluvčí hasičů.



Ten dodal, že požár likvidovali hasiči i v Novosedlech na Břeclavsku, kde vznikla škoda na rodinném domě ve výši 900 tisíc korun a hořel i návěs na D1 u Vyškova, který dočasně zcela zavřel dálnici na 208. kilometru.

VIDEO: Požár kamionu na dálnici D1 u Tvarožné.