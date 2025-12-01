Čecha Jana drží v jedné z nejtvrdších venezuelských věznic: Spoluvězeň popsal šílené podmínky a utrpení
Více než patnáct měsíců tráví Čech Jan Darmovzal v jedné z nejtvrdších venezuelských věznic. Přístup k jídlu a vodě je tam prý minimální a zdravotní péče prakticky neexistuje. Podmínky nyní detailně popsal jeho bývalý spoluvězeň Renzo Huamanchumo, propuštěný v létě díky zásahu administrativy Donalda Trumpa. Podle něj se tam přežívá jen s vypětím sil. České úřady stále hledají způsob, jak situaci vyřešit.
Darmovzal odcestoval do Venezuely loni v srpnu s vidinou vysněné dovolené. Místo toho skončil za mřížemi, protože tamní úřady nabrali dojem, že jde o špiona připravujícího státní převrat. Česká diplomacie dlouhodobě upozorňuje, že podobná obvinění slouží režimu prezidenta Nicoláse Madura jako nástroj nátlaku na státy, jenž jeho moc neuznávají.
Hlad, žízeň a žádné léky
Drsné podmínky věznice El Rodeo přiblížil Američan Renzo Huamanchumo, jeden z vězňů, kteří prošli stejnou celou jako Jan. Redakci TN.cz popsal prostředí na hranici lidské důstojnosti. „Měl problémy se žaludkem. Trápily ho skutečně dlouhou dobu. A bohužel nám nedávali léky, žádné léky nám neposkytli. Takže mě velmi těší, že se o něj někdo z České republiky zajímá,“ uvedl.
Vězni prý dostávají na den a půl jediný litr vody. O jídle hovoří jako o dávkách sotva udržujících člověka při životě. Spí na betonových palandách v malých celách, ven se dostanou jen na krátkou dobu. Jan podle Renza přežíval díky psychické odolnosti, fyzické kondici a také šachům, jejichž pravidla naučil celé oddělení.
Krátké hovory a dlouhé čekání
Darmovzalovi nejbližší vyhlížejí jakékoliv nové informace. Čech je v zemi držen už 451 dní a rodina žije ve stálé nejistotě. Za celou dobu se mu podařilo jen dvakrát krátce zavolat domů. Honzův otec uvedl, že telefonáty přicházely nečekaně večer a syn v jejich úvodu vždy upozornil, že nesmí mluvit o ničem jiném než o rodině.
Trumpova výměna vězňů a bezradná Praha
Renzo byl propuštěn letos v červenci poté, co administrativa Donalda Trumpa sjednala s Madurovým režimem výměnu vězňů. Podobně rychlý postup ale české straně zjevně chybí. Podle odborníků Praha tápe a možnosti diplomatického jednání jsou omezené.
Mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vojtěch Šeliga uvedl, že prezident Pavel prověřuje možné způsoby pomoci a konzultuje další postup s ministerstvem zahraničních věcí. Tradiční diplomatické cesty jsou podle něj kvůli situaci v zemi a napjatým vztahům s Venezuelou výrazně omezené.
