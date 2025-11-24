Babička (†64) založila svatyni pro zachráněné jeleny: Jeden ji udupal k smrti!
Jodi Prodgerová (†64) z USA založila před více než deseti lety svatyni pro zachráněné jeleny. Péče o zvířata byla její vášeň, které věnovala veškerý svůj volný čas. Jedno ze zvířat v její péči ji bohužel brutálně napadlo. Na následky utržených zranění Jodi bohužel zemřela. Jednoho z jelenů policie musela na místě zastřelit.
Jodi pocházela z Ohia a o opuštěné jeleny se začala starat před 12 lety. Během této doby prošly pod jejíma rukama desítky zvířat, kterým pomohla se zotavením a vypuštěním zpět do volné přírody. Její životní vášeň se jí však bohužel stala osudnou.
Policie na místo zamířila po hlášeních sousedů. Volali, že Jodi je uvězněná ve výběhu a zvířata kolem ní se chovají velmi divoce. Když přijeli na místo, nemohli ženě už nijak pomoct. Jeleni jí bohužel způsobili zranění neslučitelná se životem. Jeden z jelenů policistům blokoval vstup do výběhu, a museli ho proto zastřelit. Které ze zvířat za její smrt mohlo, není přesně jasné.
Jodi začala se zachraňováním divokých zvířat úplnou náhodou. V roce 2013 viděla na dálnici, jak auto přejelo srnku. Neohroženě přeběhla dálnici a na místě objevila malého jelínka, který se stal jejím prvním zachráněncem. Příběh se začal komplikovat, když její snahy nahlásil soused policii. Úřady původně zvíře chtěly utratit, když však Jodi slíbila, že založí pro jeleny rezervaci, dovolily jí mládě si nechat.
Svůj smutek vyjádřila na sociálních sítích vyjádřila její dcera Jennifer. „Máma znala rizika práce s jeleny. I když věci skončily špatně, během života dokázala vychovat a rehabilitovat mnoho zvířat,“ napsala podle deníku Daily Star. „Je to ohromná tragédie, a žádám proto o respekt vůči naší rodině, ať má čas truchlit,“ uzavřela.
