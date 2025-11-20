Lano a karabiny museli ze své výbavy vylovit strážníci, když směřovali na Dornych, kde si chlupatého nešťastníka s obojkem všimla procházející žena. Strážníci drobné tygrované koťátko vzápětí spatřili také.
Před strážníkem, který se za ním slanil, nejdřív vytrvale uhýbalo.„Musíš si čupnout, jsi na něj moc velkej," radí kolegové adodávají:„Chlapi s koťátky jsou roztomilí."
„Nechalo se chytit, až když byl strážník v podřepu. Pak ho umístil do vaku, který vytáhli ven jeho kolegové,“ řekl k případu mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Brněnští strážníci zachránili kocourka, který spadl do pětimetrové šachty (listopad 2025) Městská policie Brno
Jelikož majitel koťátka je zatím neznámý, umístili ho strážníci dočasně do útulku. „Tam je ve starostlivé péči personálu,“ uklidnil mluvčí strážníků. Majitel si ho tam podle něj může vyzvednout.