Agresivní Vincent (31) brutálně mlátil maminky hlavou o lavičku: Děti musely přihlížet
Slovák Vincent napadl svou partnerku, a to přímo uprostřed města! Ve slovenské obci Rimavská Sobota ji několikrát udeřil do obličeje, shodil ji na zem a mlátil jí hlavou o lavičku. Celému útoku musely přihlížet jejich tři děti.
Vincent (31) se dopustil nepřijatelného a brutálního chování na své partnerce (31). Napadl ji přímo uprostřed města před zraky jejich tří dětí a dalších náhodných přihlížejících, kteří zavolali policii a záchranáře. Zraněná a zbitá matka pouze plakala a lékařskou pomoc odmítla.
„Nejdřív jí chytil ruku a přes obličej jí vlepil facku. Potom ji hodil na zem. Opravdu ji chytil za ruku, hodil a mlátil pěstí, jako chlap chlapa. Ona jenom plakala. Nedokázala se ani bránit,“ popsal jeden ze svědků pro noviny.sk. „Nejdřív ji jen fackoval, potom šli na zem. Začal jí hlavou třískat o lavičku a dál už jsem se radši nedívala,“ doplnila další svědkyně.
Z výpovědí vyplývá, že pár nejdřív pil na lavičce alkohol. „On je známá firma. Stále sem chodí, krade a je pod vlivem omamných látek,“ vypověděl svědek. Když se celá strašlivá událost seběhla, děti brečely a okolí přihlíželo. Agresora se prý všichni báli. Pro Vincenta si okamžitě přijela policie. Muž jim měl lhát, že jeho přítelkyně pouze spadla.
Napadená partnerka měla obličej celý od krve a o pár hodin později i tělo samou podlitinu, uvedl deník Nový Čas. Vincent skončil ve vazbě. V minulosti už měl být jednou trestně stíhaný.
