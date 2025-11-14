Těhotná Vanessa měsíce bila a házela s malou Tamarkou (4 měs.): Holčička krvácela z pusy
Chladnokrevná Slovenka Vanessa (19) měsíce bila a ubližovala své čtyřměsíční dcerce Tamarce. Házela ji do kočáru takovým způsobem, že z toho nejspíš bude mít nebohá holčička doživotní následky. Otec Damian (21) s tím vůbec nic nedělal. Žena se policii přiznala, že je těhotná.
Malé Tamarce osud ztížil život hned od startovní čáry. Od narození se k ní její mladá matka Vanessa, z města Galanta, chovala jako ke kusu hadru. Házela ji z metrové vzdálenosti do kočárku, jak dítě zrovna čapla - občas na záda, občas na obličej. Bezbrannou dívenku dennodenně mlátila, prý ji vytáčel pláč dítěte.
„Matka opakovaně a pravidelně fyzicky napadala svojí malou dceru takovým způsobem, že ji bila otevřenou dlaní po zadku, opakovaně ji mlátila do různých částí těla, házela ji surovým způsobem do kočárku, na základě toho se malé spustilo krvácení z úst,“ psalo se v soudním usnesení, informoval slovenský deník Nový Čas.
Matky agresivní chování dívence způsobilo mnoho vážných zranění. Mezi ně patřilo opuchnutí mozku, dlouhodobé nedokrvení levé mozkové hemisféry, rozsáhlé krvácení do tvrdé mozkové pleny, frakturu předloktí a ramenní kosti.
Dívka se dostala do rukou lékařů až ve chvíli, kdy byla v bezvědomí. Vanessa ji do nemocnice dovezla s tím, že má horečku. Potom co lékaři viděli podlitiny a celkový stav holčičky, rozhodli se jednat. Na ženu zavolali policii a dítě museli operovat, informoval server tvnoviny. U výslechu matka přiznala, že si dělala těhotenský test. Vyšel pozitivně.
Přestože pod srdcem agresorka nosila další život, s Tamarkou zacházela stále stejně. V posledních měsících se násilí dokonce stupňovalo. Otec Damian si všiml modřin, když holčičku přebaloval, myslel si ale, že dítě trpí nějakou nemocí. Soud rozhodl, že Vanessa půjde do preventivní vazby. Matka se brání a chce zpět svou dceru. Tvrdí, že ji miluje, uvedl web iStream.
