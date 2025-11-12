Tragická nehoda na Teplicku: Náraz do kapličky řidič audi nepřežil

Náraz do kapličky v křižanově řidič nepřežil.
Náraz do kapličky v křižanově řidič nepřežil.
12. listopadu 2025
Tragická nehoda se odehrála ve středu nad ránem v Křižanově na Teplicku. Řidič (†37) vozu audi tady naboural do kapličky. Zraněním na místě podlehl. 

Řidič jel ve směru od Oseka na Dubí. Podle policistů vše nasvědčuje tomu, že ve vysoké rychlosti naboural do kapličky v Křižanově. „Vozidlo bylo následně zasypáno sutí,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Ve zdemolovaném voze, pod troskami rozbořené kapličky, řidič zemřel. „Okolnosti nehody jsou předmětem šetření policistů,“ dodala mluvčí. Místem je v jednom jízdním pruhu částečně omezená doprava, čeká se na vyjádření statika.

