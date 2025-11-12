Tragická nehoda na Teplicku: Náraz do kapličky řidič audi nepřežil
Tragická nehoda se odehrála ve středu nad ránem v Křižanově na Teplicku. Řidič (†37) vozu audi tady naboural do kapličky. Zraněním na místě podlehl.
Řidič jel ve směru od Oseka na Dubí. Podle policistů vše nasvědčuje tomu, že ve vysoké rychlosti naboural do kapličky v Křižanově. „Vozidlo bylo následně zasypáno sutí,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Ve zdemolovaném voze, pod troskami rozbořené kapličky, řidič zemřel. „Okolnosti nehody jsou předmětem šetření policistů,“ dodala mluvčí. Místem je v jednom jízdním pruhu částečně omezená doprava, čeká se na vyjádření statika.
Video Řidič (50) ve Vlčovicích na Novojičínsku boural, pomoc mu přivolalo auto. (listopad 2025)
Video se připravuje ...
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.