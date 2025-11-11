Dálnici D35 v obou směrech zablokovala hromadná nehoda: Bouraly kamiony, dodávka a osobák
Hromadná nehoda dvou nákladních vozidel, dodávky a osobního automobilu na dálnici D35 kompletně zastavila provoz mezi Olomoucí a Mohelnicí.
Dálnici D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí dnes brzo ráno zastavila nehoda několika vozidel, informovalo ČTK Národní dopravní informační centrum. Podle prvních informací se tam srazily dva kamiony, dodávka a osobní automobil. Na místě zasahují záchranáři, podle informací silničářů jsou na místě zranění. Kolony se zpočátku tvořily v obou směrech, situaci komplikuje mlha.
Hromadná nehoda se stala před 05:00 na 262. kilometru D35 mezi exity Křelov a Unčovice. Podle Zelené vlny Radiožurnálu jde o nový úsek dálnice, kde jezdí auta ve zúžení. Policisté odklánějí dopravu přes sjezd na Slavonín.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.