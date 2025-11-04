E-shop Shein nabízel sexuální panny dětí! „Ostré“ protesty ve Francii
Francie zahájila vyšetřování čínského e-shopu Shein kvůli prodeji sexuálních panenek, které podle úřadů připomínají děti. Ministr financí Roland Lescure varoval, že pokud se podobné jednání zopakuje, může být platforma zcela zablokována na francouzském trhu. Aféra vypukla jen pár dní před plánovaným otevřením prvního kamenného obchodu Sheinu v Paříži, proti němuž už protestují stovky lidí.
Francie by mohla zakázat společnosti Shein přístup na francouzský trh, pokud by tento čínský internetový prodejce obnovil prodej sexuálních hraček v podobě dětských panenek. Uvedl to francouzský ministr financí Roland Lescure, informuje agentura Reuters. Shein plánuje ve středu 5. listopadu v Paříži otevřít kamenný obchod, což mnozí kritizují, píše agentura AP. Řízení před francouzskou justicí hrozí kvůli prodeji sexuálních panenek s dětskou podobou i čínské platformě AliExpress.
Čínský e-shop Shein se rozhodl nabídku sexuálních hraček prověřovaných francouzskými úřady stáhnout z prodeje. „Jakmile jsme se dozvěděli o těchto závažných nedostatcích, byly dotyčné produkty okamžitě staženy z platformy,“ reagovala čínská společnost na dotaz Reuters. Později firma oznámila, že zakazuje prodej veškerých sexuálních panenek a dočasně stahuje z vyhledávání i další produkty pro sexuální použití.
Na případ o víkendu upozornil francouzský deník Le Parisien, který zveřejnil fotografii panenky i text inzerátu. V něm stálo, že „sexuální panenka (…) je hračka pro mužskou masturbaci s erotickým tělem a skutečnou vaginou a konečníkem“ za cenu 186,94 eur (asi 4500 Kč). Francouzský úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (DGCCRF) uvedl, že kvůli popisu a kategorizaci položek v e-shopu společnosti „se jen obtížně pochybuje o tom, že se jedná o dětskou pornografii“. Situaci úřad oznámil justici.
DGCCRF v úterý 4. listopadu večer uvedl, že kvůli prodeji sexuálních panenek se obrátil na justici také v případě platformy AliExpress. Současně úřad rozšířil své prověřování „na další platformy elektronické komerce, které využívají v rozsáhlém měřítku francouzští spotřebitelé“. Jejich název ale neuvedl.
„Pokud by se takové jednání opakovalo, měli bychom právo zakázat společnosti Shein přístup na francouzský trh,“ řekl dnes Lescure televizi BFM TV.
Zákon opravňuje francouzské úřady nařídit online platformám, aby do 24 hodin odstranily zjevně nelegální obsah. Pokud tak neučiní, mohou úřady požádat poskytovatele internetových služeb a vyhledávače, aby zablokovali přístup k dané stránce a odstranili ji ze seznamu. Pokud se jedná se o případy týkající se terorismu, obchodu s drogami nebo dětské pornografie, má vláda právo tak učinit, vysvětlil Lescure.
Francouzský ministr financí se k této záležitosti vyjádřil jen několik dní předtím, než má Shein otevřít svůj první kamenný obchod v Paříži, a to v obchodním domě BHV Marais v samém srdci francouzského hlavního města. Plánované otevření vyvolalo ve francouzské společnosti kritické reakce, petice proti otevření obchodu společnosti Shein v Paříži podepsalo více než 100.000 obyvatel. U obchodního střediska se uskutečnila v úterý 4. listopadu proti obchodu demonstrace.
Společnost Shein byla založena v Číně v roce 2012, nyní však sídlí v Singapuru. Své impérium vybudovala díky extrémně levnému oblečení, které dodává přímo z čínských továren do domácností spotřebitelů, široké nabídce produktů a zároveň agresivnímu marketingu s extrémně nízkými cenami.
